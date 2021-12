Omikron in Griechenland: Regierung zieht viele Corona-Maßnahmen vor

Anzeige

Athen. Corona-Alarm in Griechenland: Wegen der unerwartet schnellen Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante des Virus zieht die Regierung eine Reihe von Maßnahmen, die ursprünglich erst für Anfang Januar geplant waren, jetzt vor. Ab diesem Donnerstag müssen alle Restaurants und Bars um Mitternacht schließen. Gäste dürfen sich in den Lokalen nur noch sitzend aufhalten, pro Tisch sind maximal sechs Personen zugelassen. Es gilt außerdem ein Musik- und Tanzverbot.

Für Silvester gibt es allerdings eine Ausnahme: Dann dürfen die Gastronomiebetriebe bis 2 Uhr früh geöffnet sein. Private oder öffentliche Silvesterpartys sind aber verboten. Sporthallen und Stadien dürfen nur Eintrittskarten für 10 Prozent der verfügbaren Plätze verkaufen, die Obergrenze liegt bei 1000 Besuchern.

Auch im Einzelhandel werden die Regeln nachgeschärft: Für das Betreten von Geschäften und Supermärkten ist ab Donnerstag das Tragen eine FFP2-Maske oder einer doppelten chirurgischen Maske vorgeschrieben. Das gilt auch für öffentliche Verkehrsmittel.

Ebenfalls ab Donnerstag müssen bei Behörden und privaten Arbeitgebern mindestens 50 Prozent der Beschäftigten aus dem Homeoffice arbeiten. Besuche in Alten- und Pflegeheimen sind auch für Geimpfte und Genesene nur mit einem aktuellen negativen PCR-Test erlaubt.

Die neuen Maßnahmen gab Gesundheitsminister Thanos Plevris am Mittwochnachmittag bekannt. Zuvor hatte Premierminister Kyriakos am Mittwochmorgen den Corona-Krisenstab der Regierung zu einer Sondersitzung einberufen. Anschließend tagte die vom Gesundheitsministerium eingesetzte Sachverständigenkommission, um über die Lage und neue Maßnahmen zu beraten.

Am Dienstag hatte das griechische Gesundheitsministerium einen neuen Rekord bei den Corona-Neuinfektionen gemeldet. Es wurden innerhalb von 24 Stunden 21.657 Fälle registriert. Das waren mehr als doppelt so viele Ansteckungen wie am Tag zuvor und die höchste jemals an einem Tag gemeldete Zahl überhaupt seit Beginn der Pandemie.

Rund 70 Prozent der neuen Ansteckungen entfallen auf die Omikron-Variante des Virus. Sie breitet sich vor allem im Großraum Athen, wo fast 40 Prozent der griechischen Bevölkerung leben, rasend schnell aus. Die Quote der positiven Testergebnisse lag bei fast 10 Prozent. Das bedeutet, jeder zehnte Getestete war infiziert.

Das schnelle Ausbreitung der Omikron-Variante beunruhigt immer mehr Menschen in Griechenland. Das zeigt eine Umfrage von Mitte Dezember. 84 Prozent der Befragten erklärten, die Pandemie mache ihnen Sorge. Im Juli sagten das nur 68 Prozent. 70 Prozent haben Angst, an Corona zu erkranken – gegenüber 46 Prozent vor fünf Monaten.