Omikron in Afrika: Neue Covid-Welle verschärft Armut und Hunger auf dem Kontinent

Harare. Vor einer Wechselstube für ausländische Währungen in Simbabwes Hauptstadt Harare herrscht Geschubse: Scharen von Einwohnerinnen und Einwohnern sind gekommen, um Geld in US-Dollar umzutauschen. „Genug, bleibt, wo ihr seid“, ruft jemand, als andere versuchen, sich vorzudrängen.

So verzweifelt sind die Menschen bemüht, Geld zu kaufen, das ihnen einen Rabatt auf Waren bringen könnte, die an eine rasch an Wert verlierende örtliche Währung gebunden sind.

Länder rund um die Welt haben es derzeit mit einer neuen Corona-Welle zu tun, angetrieben durch die extrem ansteckende neue Virusvariante Omikron. Mancherorts sind wieder Geschäfte geschlossen, und es gibt wieder Reisebeschränkungen, die so manche Pläne für Familienbesuche zu den Feiertagen über den Haufen geworfen haben.

Omikron könne „niemals schlimmer sein, als jetzt daheim nichts zu essen zu haben“

Aber in Simbabwe und anderen afrikanischen Staaten sind die Folgen der neuen Covid-Zunahme noch viel gravierender: Sie bedroht das Überleben von Millionen Menschen, die schon am Abgrund stehen, nachdem die Pandemie die Wirtschaft in ihrer Heimat zerstört hat.

Wenn Essen auf dem Tisch keine Selbstverständlichkeit ist, rücken die Sorge, ob man die Feiertage mit Angehörigen verbringen kann oder das Befolgen vorgeschriebener Schutzmaßnahmen gegen Covid in den Hintergrund.

„Ja, ich habe von der neuen Variante gehört, aber es kann niemals schlimmer sein, als jetzt daheim nichts zu essen zu haben“, sagt Joshua Nyoni, der in einem Möbelgeschäft arbeitet und zu der Schar zählt, die draußen vor der Wechselstube wartet. Wie viele andere in der chaotischen Menge trägt er seine Gesichtsmaske abwechselnd heruntergezogen unter dem Kinn oder steckt sie in seine Tasche.

Wirtschaftsstörung durch Corona treibe Hungerkrise in den Abgrund

Nach Angaben der UN-Wirtschaftskommission für Afrika (Eca) im vergangenen März leben neun von zehn der extrem armen Menschen auf der Welt in Afrika. Die Organisation warnt jetzt, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen, die seit Beginn der Pandemie vor fast zwei Jahren bereits spürbar geworden seien, „weitere fünf bis 29 Millionen Menschen unter die extreme Armutsgrenze drücken werden“.

Wenn die Auswirkungen bis Ende 2021 nicht begrenzt würden, könnten zusätzliche 59 Millionen Menschen das gleiche Schicksal erleiden, „was die Zahl der extrem armen Afrikaner insgesamt auf 514 Millionen Menschen bringen würde“.

Nach Schätzungen der Weltbank war die Wirtschaft in Afrika 2019 noch um 2,4 Prozent gewachsen. 2020 schrumpfte sie um 3,3 Prozent - die erste Rezession des Kontinents seit 25 Jahren. „Die von Covid-19 verursachte wirtschaftliche Störung hat die Hungerkrise in einen Abgrund getrieben“, sagt Sean Granville-Ross, Regionaldirektor für Afrika bei der Wohlfahrtsorganisation Mercy Corps, der Nachrichtenagentur AP.

Er spricht von einer „alarmierenden Zunahme von Not“ in Regionen wie der Sahelzone, Westafrika, Ostafrika und dem südlichen Afrika, wo einige Länder bereits vor der Pandemie unter humanitären Krisen und Konflikten litten.

Corona-Fälle steigen rasant - aber kaum Impfungen

Derzeit entfallen auf Afrika etwa neun Millionen der weltweit rund 275 Millionen Covid-19-Fälle. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte den Kontinent über Monate hinweg als „eine der am wenigsten betroffenen Regionen“ bezeichnet.

Aber Mitte Dezember hieß es in ihrem wöchentlichen Bericht, dass sich die Zahl neuer Fälle „derzeit alle fünf Tage verdoppelt“ - das bisher größte Tempo in diesem Jahr. Sowohl Südafrika als auch Simbabwe haben in der vergangenen Woche weniger Fälle vermeldet, aber die Behörden bleiben vorsichtig.

Insgesamt haben auf dem Kontinent gut sieben Prozent der Bevölkerung zwei Corona-Impfdosen erhalten. Simbabwe gilt als ein Vorbild - obwohl dort auch nur gerade mal um die 20 Prozent der 15 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner voll geimpft sind.

Wegen des andauernden und verbreiteten Zögerns hat die Regierung eine Ausweitung der Impfpflicht angedroht, aber bei vielen verblasst einfach die Furcht vor Covid im Vergleich zur täglichen Herausforderung, ihre Familien mit Essen zu versorgen.

Menschen schlafen nächtelang vor Wechselstuben

Und da Bargeld - insbesondere US-Dollar - König ist, sieht man Dutzende Einwohner sogar draußen vor Wechselstuben und Banken schlafen, manchmal über Nächte hinweg. Ältere Menschen, von denen viele ganz ohne Masken sind oder sie falsch tragen, stehen mit anderen in kilometerlangen Schlangen, um ihre Rente vom Konto abzuheben.

„Ich ziehe es vor, meine Zeit hier zu verbringen als für den Impfstoff anzustehen“, sagt Nyoni draußen vor der Wechselstube in Harare. „Wenn ich mir das Virus einfange, dann stecken sie mich vielleicht in Quarantäne, behandeln mich oder geben mir sogar etwas zu essen, wenn ich im Krankenhaus bin“, so der Afrikaner. „Aber Hunger ist etwas anderes: Du kannst nicht in Quarantäne geschickt werden, weil deine Familie nichts zu essen hat. Leute sehen einfach zu, wie du stirbst.“