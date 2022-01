Großbritannien erstellt Omikron-Notfallpläne: Ist bald jeder vierte Mitarbeiter krank?

Anzeige

Die britische Regierung hat angesichts der seit Weihnachten eingetretenen Rekordwelle mit Coronavirus-Infektionen Notfallpläne für Krankenhäuser, Schulen und andere öffentliche Einrichtungen erstellt. Dabei werde von einem Ausfall an Personal im Umfang von 10 bis 25 Prozent ausgegangen, teilte das Kabinettsbüro mit.

Die hoch ansteckende Omikron-Variante des Coronavirus hat über Weihnachten und Neujahr die Infektionszahlen in Großbritannien in die Höhe schießen lassen. An Silvester wurde ein Rekord von 189.000 neuen Coronavirus-Fällen verzeichnet.

Welle an Krankmeldungen in Großbritannien

Kabinettsminister Stephen Barclay sagte, es habe bereits Krankmeldungen in beträchtlichem Umfang gegeben und die Regierung bereite sich auf „jede Eventualität“ vor. „Es ist wichtig, dass diese Notfallpläne aktualisiert werden und dass wir Maßnahmen ergreifen, diese Folgen zu mildern.“

In Schottland, Wales und Nordirland sind von den dortigen Regierungen Beschränkungen für Veranstaltungen und private Zusammenkünfte erlassen worden. Gesundheitsminister Sajid Javid hat das für England als ein „letztes Mittel“ bezeichnet.