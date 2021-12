Forderungen nach Verkürzung der Quarantäne werden lauter

Anzeige

Berlin. Gesundheitspolitiker der FDP und Union haben sich mit Blick auf die Omikron-Verbreitung in Deutschland unter bestimmten Bedingungen für eine Verkürzung der Quarantäne ausgesprochen. „Gerade wenn die Zahl der Infektionen steigt, bleibt die Quarantäne ein wichtiges Instrument im Kampf gegen die Pandemie“, sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Christine Aschenberg-Dugnus, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

„Ich bin allerdings offen für eine Verkürzung der Quarantäne für symptomfreie Geboosterte, bei Vorlage eines negativen Tests.“ Dazu solle der Expertenrat Stellung nehmen. Die Politikerin ergänzte: „Im Bereich der kritischen Infrastruktur wäre eine entsprechende Verkürzung ebenfalls hilfreich.“

Aktuell müssen sich enge Kontaktpersonen von Omikron-Infizierten in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Ausnahmen für Geboosterte gibt es nicht, Freitesten ist ebenfalls nicht möglich. Die Sorge ist groß, dass sich aufgrund der schnellen Verbreitung der leichter ansteckenden Variante bald Hunderttausende isolieren müssen. Die kritische Infrastruktur könnte durch den Personalausfall bedroht sein.

Unionspolitiker verweist auf Spanien und die USA

Zustimmung für eine Verkürzung der Isolationsdauer kommt von der Union. „Die Quarantäneregeln müssen jetzt überdacht werden – und zwar so, dass Bund und Länder sie spätestens am 7. Januar anpassen können“, betonte der gesundheitspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Tino Sorge. „Andere Länder wie Großbritannien, Spanien oder die USA sind bereits viel weiter als wir. Neben dem Gesundheitsschutz muss es das oberste Ziel sein, im neuen Jahr die kritischen Infrastrukturen am Laufen zu halten.“

Es stehe eine neue Dynamik mit sehr vielen, aber auch vielen milden Corona-Infektionen bevor. „In dieser Lage wäre es sinnvoll, die Quarantäne für bestimmte Personengruppen zu verkürzen. Engmaschige Tests könnten das flankieren“, schlug Sorge vor.

Allerdings müsse zwischen den verschiedenen kritischen Infrastrukturen differenziert werden. „Was bei Stromversorgern oder Behörden vertretbar sein mag, könnte im Krankenhaus oder Pflegeheim zu riskant sein“, betonte er.

Krankenhäuserchef: Verkürzungen nur nach sorgfältiger Prüfung

Krankenhäuserchef Gerald Gaß hat Bedenken. „Ein flächendeckender Einsatz von infizierten symptomlosen Mitarbeitern in der kritischen Infrastruktur ist ein zu hohes Risiko, gerade auch im Gesundheitswesen für die besonders vulnerablen Gruppen“, teilte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) dem RND mit. „In den Krankenhäusern haben wir in diesen Wochen eine Anzahl an Krankmeldungen, die einer normalen Wintersaison entspricht.“

Verkürzungen könne es nur nach sorgfältiger Prüfung geben und auch nur dann, wenn es sich um symptomlose Mitarbeiter in hochspezialisierten Bereichen handelte, die sonst nicht ersetzbar wären.

Andere Länder haben ihre Quarantäneregeln bereits angepasst. Die US-Gesundheitsbehörde CDC empfiehlt, dass Corona-Erkrankte bereits nach fünf Tagen wieder die Quarantäne verlassen dürfen. Mit der Bedingung, dass sie keine Symptome mehr haben und an weiteren fünf Tagen eine Maske tragen, sobald sie in die Nähe anderer Menschen kommen.

Auch Spanien etwa verkürzt die verordnete Isolationsdauer nach einer Corona-Infektion ohne Symptome – von zehn auf sieben Tage.