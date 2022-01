Die olympische Idylle trügt

Anzeige

Alles läuft – wie ein perfekt funktionierendes Schweizer Uhrwerk. Und nichts, aber auch gar nichts kann die Pläne der Organisatoren durcheinander­bringen. Diesen Eindruck könnte man angesichts der Vorbereitungen zu den Olympischen Winterspielen innerhalb Chinas bekommen. Und nun hat auch Chinas mächtiger Staatschef Xi Jinping dem olympischen Großereignis seinen Segen gegeben: „Wir werden keine Mühen scheuen, der Welt großartige Spiele zu präsentieren.

Die Welt richtet ihre Augen auf China, und China ist bereit“, sagte Xi bei seiner Neujahrs­ansprache im holzvertäfelten Arbeitszimmer. Dabei wird wohl kaum ein anderes Sportereignis aus der jüngeren Vergangenheit kontroverser debattiert als die Olympischen Winter­spiele in Peking. Während sie innerhalb der eigenen Landes­grenzen längst als endgültige Krönung einer aufstrebenden Weltmacht zelebriert werden, geht es im internationalen Diskurs vor allem um Chinas Menschenrechts­verbrechen und einen möglichen Boykott.

Egal, wie man es dreht und wendet: Peking 2022 legt schonungslos die auseinander­klaffenden Gräben zwischen China und dem Westen offen. Wer sich auf Spurensuche begibt, wird im Pekinger Diplomaten­viertel im Chaoyang-Bezirk fündig – eine Gegend, in der die Kontraste der chinesischen Hauptstadt frontal aufeinanderprallen: Prachtvolle Botschaftsvillen grenzen an eine stalinistische Militärkaserne, vor mediterranen Edelrestaurants patrouillieren Soldaten, und aus praktisch jedem der groß gewachsenen Ginkgobäume lugen unzählige Überwachungskameras hervor.

Ein radikaler Wandel

Nachdem die Smartphones vorm Botschafts­eingang in einen Tresor weggesperrt worden sind, redet ein hochrangiger europäischer Diplomat Klartext: „Die Sommerspiele 2008 waren rückblickend ein Höhepunkt für China, auch weil sie mit vielen Hoffnungen verbunden waren. Die Winterspiele hingegen werden ein absoluter Tiefpunkt sein.“ Es habe sich die endgültige Gewissheit durchgesetzt, dass China unter Xi Jinping seinen nationalistischen Konfrontations­kurs weiter fortsetzen wird. In der Tat hat sich China seit der Pandemie radikal gewandelt. Die geschlossenen Landesgrenzen und strengen Quarantäne­bestimmungen haben dazu geführt, dass in Peking und Schanghai zusammen­genommen weniger Ausländer leben als im kleinen Luxemburg.

Gleichzeitig hat die digitale Überwachung ein Ausmaß erreicht, das für Außenstehende kaum mehr zu begreifen ist: Vor Pekings Wohnanlagen wachen Nachbarschafts­komitees mit roten Armbinden, an vielen Hauseingängen sind Kameras mit Gesichts­erkennung montiert, und selbst ein Supermarkt­besuch ist nicht mehr möglich, ohne sich vorher mit seinem Smartphone digital zu registrieren.

Das Vorzeigen des „grünen Gesundheits­codes“ ist derart essenziell für den chinesischen Alltag geworden, dass sich seit der Pandemie sogar etliche Verbrecher, die Jahre zuvor ein Leben auf der Flucht führten, nun freiwillig bei der Polizei gestellt haben.

Video Olympische Winterspiele: Peking führt strenge Kontrollen ein 1:49 min Kurz vor Beginn der Olympischen Winterspiele versucht China, die Ausbreitung von Corona-Fällen mit strikten Maßnahmen zu verhindern. © Reuters

Doch am Austragungsort selbst scheint die politische Debatte weit weg. Die Fahrt nach Yanqing führt zunächst an gleichförmigen Apartment­siedlungen vorbei, die allmählich kargen Feldern und schließlich schroffen Bergen weichen. Die Landschaft ist atem­beraubend schön, die Temperaturen sind sibirisch tief und der Himmel blau wie aus einem Malkasten.

Und dennoch mag sich die Wintersport­stimmung nicht so recht einstellen: Denn auch wenn Yanqing in den Fernseh­berichten des Staats­fernsehens als weißes Winter­wunderland präsentiert wird, ist in der Realität weit und breit kein Naturschnee zu sehen. Ganz im Gegenteil: Die Berghänge sind derart karg und trocken, dass man bei der ariden Landschaft das Gefühl hat, durch einen bräunlichen Retrofilter zu blicken.

Für Abhilfe sorgen die 135 Schneekanonen, die bereits seit November auf Hochtouren laufen. Zehn Liter pro Sekunde sprühen sie in die Luft, das Wasser wird von umliegenden Stauseen Hunderte Meter in die Berge hochgeleitet. Allein für die alpine Skipiste werden wohl umgerechnet eine Million Kubikmeter Wasser benötigt.

Einer der Männer, der für die weiße Kulisse sorgt, ist Li Xin. Vor der internationalen Presse rechtfertigt er den immensen Aufwand: „Wir verursachen keine chemische Verschmutzung bei der Schnee­gewinnung. Sämtliches Wasser kommt aus einem Stausee, nicht von unter der Erde. Und für den Strom benutzen wir nur grüne Quellen“, sagt Li. Die Organisatoren sprechen gar von den „nach­haltigsten“ Spielen in der olympischen Geschichte.

Dass die alpinen Skipisten jedoch inmitten eines Umwelt­schutz­gebiets platziert wurden, passt da kaum ins Bild. Deswegen reagierten die Behörden prompt mit einer typisch chinesischen Lösung: Die Grenzen des Naturschutz­parks wurden schlichtweg um die Piste herum verschoben.

Verloren wirkende Monumente

Und dennoch lässt sich ob der Infrastruktur nur staunen, in welch kurzer Zeit die Chinesen ganze Autobahn­strecken und Hoch­geschwindigkeits­züge in die Landschaft gesetzt haben. Die Skipisten wirken, als wären sie mit Sprengstoff und Betonguss aus den Berghängen gemeißelt.

Das olympische Dorf in Yanqing wurde vollständig mit einer Fußboden­heizung ausgestattet, sodass die Athleten auch beim Gang zwischen Fitness­studio und Zimmer keine Jacken brauchen. Gerade im Kontrast zur eher bescheidenen Bauweise im südkoreanischen Pyeongchang vor vier Jahren wirken die Anlagen in Yanqing hochmodern, geradezu monumental – jedoch in der menschen­leeren Landschaft auch merkwürdig verloren.

Es braucht wenig, um sich vorzustellen, dass die Austragungs­stätten bereits in wenigen Jahren zu regelrechten Geister­städten mutieren. Insbesondere die alpinen Abfahrten sind für den kommerziellen Wintersport viel zu anspruchsvoll: Der Xiaohaituo-Berg, der als einziger im Pekinger Stadtgebiet die für Olympischen Spiele erforderlichen 800 Höhenmeter zwischen Tal und Scheitel erreicht, gehört auch mit zum Schwierigsten, was man den Athletinnen und Athleten überhaupt abverlangen kann. Hobby­skifahrer dürften kaum heil durch das steile und enge Terrain kommen.

Den absoluten Superlativ unter den Sportstätten stellt der „fliegende Schneedrache“ dar: Chinas erste – und mit einer Strecke von 1,6 Kilometern weltweit längste – Bobbahn der Welt. Die kurvenreiche Strecke ist vollständig überdacht und bietet Sitzplätze für 2000 Zuschauer, an denen die Bobfahrer quasi vor der Nase vorbeirasen. „An sich hatten wir volle Ränge geplant, aber jetzt wird unser Konzept noch ausgearbeitet“, sagt Yang Jinkai, zuständig für den Betrieb und die Infrastruktur.

Spätestens mit dem jüngsten Omikron-Ausbruch in Tianjin, nur wenige Autostunden von Peking entfernt, werden sämtliche Pläne wohl ad acta gelegt: Ticketverkäufe wurden gestrichen, nur mehr handverlesene Zuschauer zugelassen – je nachdem, wie es die aktuelle Virus­bedrohung zulässt.

Keine Hilfe bei möglichem Unfall erwünscht

Ohnehin ist das Corona-Sicherheits­konzept auch im Vergleich zu Tokio deutlich strenger: Busse bringen die Athleten von ihren Hotels zu den Sportstätten; farblich markierte Zäune stellen sicher, dass die Olympia­teilnehmer keinen Kontakt mit dem Rest der Bevölkerung aufnehmen. Zudem muss ausnahmslos jeder von ihnen täglich einen PCR-Test machen.

Und 1,50 Meter große, silbergraue Dienstleistungs­roboter helfen dabei, den menschlichen Kontakt auf ein Minimum reduzieren. Die Paranoia gegenüber dem Virus offenbarte sich unlängst in einer offiziellen Anweisung der Stadtregierung: Sollten Olympiabusse aus der sogenannten „Bubble“ während der Fahrt zwischen den Sportstätten einen Unfall erleiden, sollen die Bewohner Pekings auf keinen Fall zu Hilfe kommen. Schließlich wäre es möglich, sich beim Kontakt mit den Olympia­teilnehmern zu infizieren.

Strenge Null-Covid-Politik

Einen unfreiwilligen Vorgeschmack auf die strenge Null-Covid-Politik hat der deutsche Rodler Tobias Arlt bereits im November bei einem Weltcuprennen in Yanqing erhalten. Ein offenbar fehlerhafter Corona-Test wies den 34-Jährigen fälschlicher­weise positiv aus. „Da ist dann auch schon der Krankenwagen vorgefahren, in den ich abgeführt worden bin“, erzählt Arlt später im „ZDF-Sportstudio“. Die nächsten 48 Stunden verbrachte der Berchtesgadener in einem Kabuff mit Kakerlaken. Erst nach zwei negativen Test­ergebnissen konnte er sein Quarantäne­zimmer wieder verlassen.

Gewöhnliche nach China Einreisende haben nicht immer so viel Glück: In mehreren Fällen haben positive Corona-Tests zu mehrmonatigen Zwangs­aufenthalten zwischen Spital und Quarantäne­zimmer geführt. Trotz aller Bemühungen lässt sich das Virus schwer in Schach halten. Erst am Wochenende wurden 23 nach China Einreisende positiv auf das Coronavirus getestet, darunter 13 Athleten oder Teammitglieder. Seit dem 23. Januar stieg damit die Gesamtzahl der Fälle auf 139.

Eine Eisbearbeitungs­maschine bereitet die Bahnen in der nationalen Eisschnelllaufhalle The Ice Ribbon vor. © Quelle: Peter Kneffel/dpa

Doch die Corona-Bestimmungen sind nur eine von mehreren Heraus­forderungen für die Spiele. Auch die politische Debatte hängt wie ein drohendes Damokles­schwert über der Veranstaltung. Aufgrund der Gräueltaten an den Uiguren in Xinjiang, den Repressionen in Hongkong und der immer aggressiveren Rhetorik gegenüber Taiwan haben bereits etliche Staaten entschieden, dass sie China auf der olympischen Bühne nicht politisch aufwerten wollen.

Litauen hatte Anfang Dezember als erstes Land einen diplomatischen Boykott angekündigt, es folgten die USA, Großbritannien, Australien und Kanada. Auch Japan wird nach eigener Aussage keine hochrangigen politischen Vertreter nach Peking entsenden.

Und hierzulande wollen weder die Außenministerin noch der Bundes­präsident nach China zu den Spielen reisen. Umso naiver wirken die einstigen Aussagen von IOC-Chef Thomas Bach von vor 20 Jahren: Damals kommentierte der deutsche Sportfunktionär die Wahl Pekings als Gastgeber für Olympia 2008. „Zumindest ist eins erreicht: dass sich der Blick der Welt­öffentlichkeit noch strikter auf China richtet, als das ohnehin schon der Fall ist. Und diese strenge Beobachtung kann natürlich wieder auch zum Wandel beitragen.“ Tatsächlich hat sich China gewandelt – allerdings anders, als es sich der Westen damals vorgestellt hatte.