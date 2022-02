Vor Olympia: Europa-Grüne und Sportlerverband nehmen sich das IOC vor

Anzeige

Anzeige

Brüssel. Kurz vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking haben die Europa-Grünen scharfe Kritik am Internationalen Olympischen Komitee (IOC) geübt. „Das IOC ist getrieben von Furcht und Gier“, sagte der Leiter der China-Delegation im Europaparlament, Reinhard Bütikofer, am Donnerstag.

So habe das IOC nicht dagegen protestiert, als das chinesische Organisationskomitee vor Kurzem Athleten und Funktionären bei Kritik an der Menschenrechtspolitik der Regierung in Peking Strafen angedroht habe. Das sei ein klarer Verstoß gegen das IOC-Statut, sagte Bütikofer. Der Olympische Dachverband und sein deutscher Präsident Thomas Bach hätten umgehend Protest einlegen müssen.

Das Regime in Peking werde während der Spiele versuchen, sein „zunehmend totalitäres Gehabe zu übertünchen“, sagte Bütikofer. Die Liste der Vorwürfe gegen Peking sei lang. Die muslimische Minderheit der Uiguren werde auf „brutalste Weise unterdrückt“. Auch gehe China gegen die Demokratiebewegung in Hongkong vor und stoße Drohungen gegen Taiwan aus.

Anzeige

Video Ampel will sich Olympiaboykott vorerst nicht anschließen 1:22 min Die künftigen Ampelkoalitionäre wollen sich dem diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking vorerst nicht anschließen. © AFP

Im Vergleich zu 2008, als in Peking die Sommerspiele stattfanden, habe China eine „Rolle rückwärts“ gemacht, sagte Bütikofer. „Damals gab es die Erwartung, dass die Spiele zu einer Öffnung des Landes führen. Das ist nicht eingetreten. Und heute werden solche Erwartungen gar nicht mehr geäußert.“

„Das IOC stellt leider weiter wirtschaftliche Interessen vor Menschenrechte“, kritisierte auch Johannes Herber, Geschäftsführer des Sportlerverbandes Athleten Deutschland: „Die Athleten werden zu Darstellern in einem Theaterstück, das die Regierung in Peking und das IOC gemeinsam aufführen.“

Dem diplomatischen Boykott der Spiele in Peking durch fast alle europäischen Regierungen müsse eine Änderung der Vergaberichtlinien für zukünftige Austragungsländer folgen. „Nach Peking wieder business as usual zu machen, das geht nicht“, sagte Herber.

So müsse endlich ein klares Bekenntnis zu Menschenrechten in die Olympische Charta aufgenommen werden, sagte Herber. Die Charta ist eine Art Grundgesetz der Olympischen Bewegung. Politiker, Sponsoren und Athleten müssten Druck auf das IOC machen, forderte der Chef der Sportlergewerkschaft.

Eine Veränderung werde es nur durch massiven Druck von außen geben, sagte der Grünen-Politiker Bütikofer: „Ich habe kein Vertrauen zu Thomas Bach.“