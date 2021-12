OlafSchummelt: Will Kanzler Scholz Erdgas zur grünen Energie erklären? Ein Faktencheck

Anzeige

Berlin. Die EU-Kommission will im Januar 2022 ihre Investitionskriterien für die Einstufung von Energiequellen als nachhaltig vorstellen.

Strittig ist bislang, ob Atomkraft ein grünes Label erhält, wie Frankreich und eine Mehrheit anderer Mitgliedstaaten fordern. Und ob Erdgas ebenfalls dazu gehören wird, wie Deutschland es - zumindest übergangsweise - will.

Bislang gibt es keine Einigung dazu. Der Konflikt spaltet jedoch nicht allein die EU in Befürworter und Gegner. Auch in der neuen Bundesregierung und in den Regierungsfraktionen zeichnen sich Auseinandersetzungen ab.

Video Luisa Neubauer fordert klare Haltung von Scholz beim Klimaschutz: „Was hält ihn auf?“ 6:28 min Der 26. Klimagipfel neigt sich dem Ende. In Deutschland sind nun vor allem die Ampel­verhandler gefragt, das Gesagte umzusetzen, fordert Luisa Neubauer. © RND

Klimaaktivistin Luisa Neubauer von Fridays for Future wirft Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) unter dem Hashtag #OlafSchummelt im Kurznachrichtendienst Twitter vor, „dem EU-Vorschlag zuzustimmen, Erdgas als ‚grüne‘ Energie zu labeln. „Was ein Wahnsinn“, schreibt Neubauer, die Grünen-Mitglied ist.

Was ist dran an den Vorwürfen und wie ist die aktuelle Lage? Ein Überblick:

Was bedeutet EU-Taxonomie?

Die Taxonomie ist ein EU-Regelwerk, in dem definiert wird, ob Unternehmen ökologisch wirtschaften. Dies soll dazu beitragen, dass Investoren wie Banken und Versicherungen auf dem angestrebten Weg der EU zur Klimaneutralität bis 2050 erkennen, welche Investments wirklich nachhaltig sind. So sollen Finanzströme verstärkt in grüne Technologien geleitet werden. Die Taxonomie gilt als einer der wichtigsten Bausteine des Green Deals innerhalb der Europäischen Union.

Welche Kriterien müssen erfüllt werden?

Der Rat für Nachhaltige Entwicklung hat die Kriterien so zusammengefasst: Prinzipiell gelte, dass eine wirtschaftliche Aktivität, etwa in eine neue Produktionsanlage zu investieren, einem von sechs Umweltzielen dienen und keinem widersprechen darf. Diese sind:

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen

Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft

Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung

Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme

Warum wird jetzt über Atomkraft und Erdgas diskutiert?

Frankreich will die Atomkraft grün einstufen lassen. Es setzt traditionell auf Atomenergie und will deren Erzeugung sogar ausbauen. Präsident Emmanuel Macron hat also ein großes Interesse daran, private Investitionen in Nuklearenergie zu erleichtern. Kernkraft mache die EU unabhängig von Lieferanten fossiler Brennstoffe und sei überdies klimafreundlich, so die Argumentation in Paris.

Deutschland will Erdgas als „grün“ erklären, weil das Land durch die Abschaltung der letzten Akw und den angestrebten Kohleausstieg bis spätestens 2038 die entstehend Lücke kaum mit Erneuerbaren Energien wird füllen können. Die Lücke kann nach Berechnungen mehrerer Studien nur geschlossen werden, wenn bis 2030 Gaskraftwerke mit einer Gesamtleistung von 15 bis zu 40 Gigawatt entstünden. Das wären, je nach Größe, bis zu 140 Kraftwerke mit jeweils bis zu sechs Jahren Bauzeit.

Ist Atomkraft nachhaltig?

Nein. Bei ihr sind nicht die Emissionen das Problem, sondern die schon Jahrzehnte ungeklärte Frage, was mit dem Atommüll passieren soll.

Ist Erdgas nachhaltig?

Genauso wenig wie Kohle, denn die bei der Energiegewinnung frei werdende Gase wie CO2 belasten das Klima gewaltig.

Was will Olaf Scholz?

Die Bundesregierung unter Kanzler Scholz, der sich im Wahlkampf als Klimakanzler plakatieren ließ, will in erster Linie Zeit gewinnen. Der Anteil Erneuerbarer am Bruttostromverbrauch fiel 2021 von 46 auf 42 Prozent. So ist das von den Grünen gewünschte Vorziehen des Kohleausstiegs von 2038 auf 2030 in Gefahr.

Er sagte jüngst, dass am Ende die Nationalstaaten selbst entscheiden müssten, wie sie in die emissionsfreie Zukunft gehen wollten. Ein Sprecher der Bundesumweltministerin sagte an diesem Mittwoch, es sei klar, dass Gas eine Übergangstechnologie sein und deren Einsatz reduziert werden müsse, um die Klimaziele zu erreichen.

Was heißt Brücken- oder Übergangstechnologie?

Erdgas zur Energiegewinnung soll den Weg zur Klimaneutralität und der alleinigen Energieerzeugung durch Erneuerbare „überbrücken“. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) unterstützt dies: „Es handelt sich bei der Taxonomie nicht um ein grünes Etikett für Erdgas, sondern um eine Einstufung von Gaskraftwerken als nachhaltig, wenn sie mittel- und langfristig mit Wasserstoff und damit klimaneutral betrieben werden können“, sagt Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae.

Ist das unumstritten bei den Grünen?

In der Partei rumort es, und es wird die Ablehnung der Grün-Einstufung von Atomkraft nach vorn gestellt. Das ist allerdings unstrittig in der Koalition. Beim Greenwashing von Erdgas ist die Mehrheit der grünen Regierungsmitglieder und Abgeordneten kleinlauter.

Der grüne EU-Parlamentarier Rainer Bütikofer spricht von einer Bewährungsprobe der Ampel. Die Bundestagsabgeordnete Kathrin Henneberger fordert glasklar von Olaf Scholz: „Erdgas darf nicht als nachhaltig klassifiziert werden.“

Was sagt die FDP als dritter Koalitionspartner?

Die Liberalen sind auf der Linie von Scholz. „Es wäre ein Treppenwitz, über die Taxonomie die notwendigen Investitionen in neue Gaskraftwerke zu verhindern und damit am Ende die Laufzeiten der Kohlekraftwerke zu verlängern“, sagt FDP-Fraktionsvize im Bundestag, Lukas Köhler. „Und schließlich haben sich ja auch im Koalitionsvertrag alle drei Parteien eindeutig zu Gas als Brücke in eine klimaneutrale Stromversorgung bekannt.“

Wie könnte ein Kompromiss in der EU-Taxonomie aussehen?

Nach jetzigem Stand läuft es darauf hinaus, dass Frankreich seinen Willen in Sachen Atomkraft innerhalb der EU-Taxonomie durchsetzt - vielleicht zeitlich befristet. So geht wahrscheinlich auch der Streit um das Erdgas aus. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ließ schon durchblicken, dass Atomkraft und Erdgas zumindest für eine Übergangszeit als nachhaltige Energiequellen gelten sollten.

Die finanzpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Katharina Beck, deutet an, in welche Richtung die Reise geht: „Da eine politische Einigung, sowohl Atom als auch Gas aus der Taxonomie auszunehmen, leider sehr unwahrscheinlich ist, müsste man diese Energieformen durch Abstufungen zumindest klar als weniger grün labeln oder eine kurze zeitliche Befristung vorgeben - oder das kombinieren“, schrieb sie auf Twitter.

Also, schummelt Olaf Scholz in Sachen Erdgas?

Nein, Scholz hatte auch im Wahlkampf betont, dass die Energieversorgung in Deutschland auf dem Weg zur Klimaneutralität immer gesichert sein müsse. Erdgas sei dafür eine Möglichkeit.