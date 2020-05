Olaf Scholz tritt offenbar in Potsdam zur Bundestagswahl an

Anzeige

Wie Parteikreise gegenüber der “Märkischen Allgemeinen Zeitung” bestätigten, will Olaf Scholz im kommenden Jahr in einem Brandenburger Wahlkreis die Bundestagswahl antreten. Scholz wird immer wieder mit einer Kanzlerkandidatur für die SPD in Verbindung gebracht.

Scholz lebt in Potsdam

Nach Informationen der MAZ ist der Finanzminister als Kandidat für den Wahlkreis 61 im Gespräch, der Potsdam, Teile Potsdam-Mittelmarks und Teltow-Flämings, umfasst. Der Schritt klingt logisch, lebt Scholz doch in Potsdam und ist mit Britta Ernst, der Bildungsministerin von Brandenburg, verheiratet.

Leicht dürfte es für den Vize-Kanzler dennoch nicht werden. So muss er gegen die CDU-Abgeordnete Saskia Ludwig antreten und auch Grünen-Chefin Annalena Baerbock will den Wahlkreis 61 für sich gewinnen.