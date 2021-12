Grüne, FDP, AfD und Linke: Das sind die Reaktionen auf Scholz‘ Regierungserklärung

Anzeige

Berlin. Die neue Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge hat der Vorgängerregierung aus CDU/CSU und SPD im Anschluss an die Regierungserklärung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) Zögerlichkeit vorgeworfen. „Es wurde dringend Zeit, dass dieses Land endlich eine neue Regierung bekommt“, sagte Dröge am Mittwoch bei ihrer ersten Rede in neuer Funktion im Bundestagsplenum.

Ihrem Vorredner, Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) warf sie vor: „Sie haben hier einen sehr energischen Vortrag gehalten, aber so energisch haben sie nicht regiert in den letzten Jahren.“ Vielmehr habe die große Koalition immer erst gehandelt, wenn es gar nicht mehr anders möglich gewesen sei.

Streit um Nachtragshaushalt: FDP wirft Union „Heuchelei“ vor

Dies gelte insbesondere für den Kampf gegen den Klimawandel, beklagte Dröge. „Nirgends wurde in den letzten Jahren so wenig das Notwendige getan wie hier.“ Die Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP lege einen Koalitionsvertrag vor, „mit dem wir endlich ins Handeln kommen“.

Wegen der Drohung, den geplanten Nachtragshaushalt vom Bundesverfassungsgericht überprüfen zu lassen, hat FDP-Fraktionschef Christian Dürr den Unionsparteien Heuchelei vorgeworfen.

Während die Ampel-Koalition auf bereits bewilligte Kreditermächtigungen setze, habe die Union im vergangenen Jahr einem Nachtragsetat mit zusätzlichen Schulden zugestimmt, erklärte er am Mittwoch im Bundestag. „Wenn Sie jetzt gegen diese Regierung klagen wollen, müssten Sie zu allererst gegen sich selbst klagen“, sagte Dürr in Richtung der Unionsfraktion. „Der Volksmund nennt so etwas Heuchelei.“

Weidel greift Scholz an

AfD-Fraktionschefin Alice Weidel hat der neuen Ampel-Regierung einen „lärmenden Fehlstart“ und Bundeskanzler Scholz eine Spaltung der Gesellschaft vorgeworfen. Die Koalition aus SPD, Grünen und FDP gehe von der ersten Minute an auf Konfrontationskurs „mit der Realität, mit der Freiheit, mit den Bürgerrechten, mit den Bürgern und mit den europäischen Nachbarn und Partnern“, sagte Weidel am Mittwoch in der Bundestagsdebatte nach Scholz‘ erster Regierungserklärung.

Mit seiner Äußerung, auch Kanzler der Ungeimpften zu sein, sortiere Scholz die Bürger in „brave Geimpfte und ungeimpfte Abweichler“. „Genau das ist die Wortwahl eines Kanzlers der Spaltung.“ Weidel warf ihm zudem wegen der beschlossenen einrichtungsbezogenen Impfpflicht Wählerbetrug vor.

Die AfD-Fraktionschefin griff die Ampel-Regierung für ihre Migrationspolitik an, die „noch mehr als die Vorgängerregierung die Tore für Einwanderung in die Sozialsysteme“ öffne und für ihre Klimapolitik, die über „staatliche Lenkung und staatliches Geldverteilen faktisch in Sozialismus und Klimaplanwirtschaft“ münde.

Linken-Fraktionschefin kritisiert Finanzpolitk

Linken-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali hat die Finanzpolitik der Ampel-Koalition als unsozial kritisiert. „Dass einfache und mittlere Einkommen entlastet werden, davon ist keine Rede mehr“, sagt sie im Bundestag.

Auch die Besteuerung von Superreichen sei nicht geplant. Wenn die von Kanzler Olaf Scholz gepriesene soziale Gerechtigkeit ein Buch wäre, wäre es „ein Buch mit leeren Seiten, mit einem lachenden Christian Lindner auf der Titelseite“.