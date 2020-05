Olaf Scholz live ab 15 Uhr: Finanzminister stellt Ergebnisse der Steuerschätzung vor

Anzeige

Berlin. Bund, Länder und Kommunen müssen wegen der Corona-Pandemie mit deutlich weniger Steuergeld auskommen. Wie schlimm es wird, sagen am Donnerstag die Steuerschätzer voraus. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) stellt die Ergebnisse am Nachmittag in Berlin vor.

Erwartet wird, dass die Einnahmen des Staates zum ersten Mal seit der Finanzkrise 2009 wieder deutlich sinken - möglicherweise sogar noch drastischer als damals. Berichten zufolge könnten Bund, Länder und Kommunen in diesem Jahr etwa 100 Milliarden Euro weniger einnehmen als bei der vorhergehenden Schätzung im November vorhergesagt.

Die Bundesregierung rechnet damit, dass die Wirtschaft in diesem Jahr um mehr als sechs Prozent schrumpfen dürfte. Das bedeutet nicht nur weniger Gewerbe- und Umsatzsteuer, sondern auch weniger Jobs und drastisch mehr Kurzarbeit, was die Einkommensteuer einbrechen lässt. Dazu kommen Stundungen und neue Regelungen für Steuer-Vorauszahlungen.

Das Finanzministerium rechnet damit, dass allein die steuerlichen Maßnahmen aus dem Corona-Hilfspaket Bund, Länder und Gemeinden mit mindestens 118,8 Milliarden Euro belasten werden.

Die Gesamtkosten der Hilfspakete für Wirtschaft und Bürger werden auf 453,4 Milliarden Euro beziffert - Garantien über mehr als 800 Milliarden Euro, die möglicherweise auch noch greifen müssen, sind da nicht einmal eingerechnet.

Die Linke im Bundestag hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) angesichts dieser Zahlen zu einer großen Steuerreform aufgefordert. Linksfraktionschef Dietmar Bartsch sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Es ist höchste Zeit für eine große Steuerreform. Olaf Scholz muss mit seinen Plänen ernst machen.“

Bartsch fügte hinzu: „Wir brauchen eine faire Lastenverteilung in und nach der Krise. Höhere Steuern für Superreiche und Konzerne sind das Gebot der Stunde, genau wie die Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen“, sagte der Linke dem RND. „Der Zusammenhalt des Landes ist ansonsten in Gefahr.“