Scholz kündigt an: 100 Milliarden Euro zusätzlich für die Bundeswehr

Berlin. In einer Regierungserklärung hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Sonntag erneut zum Krieg in der Ukraine geäußert. In einer Sondersitzung vom Bundestag bezeichnete Scholz die russische Invasion der Ukraine als „Zeitenwende“. Die Handlungen des russischen Präsidenten Wladimir Putins seien „durch nichts und niemanden zu rechtfertigen“, sagte er. Er kündigte ein Sondervermögen „Bundeswehr“ von 100 Milliarden an, das im Grundgesetz abgesichert werden soll. Als Reaktion auf den Ukraine-Krieg und die Abhängigkeit von russischem Erdgas kündigte Scholz zudem den Bau von zwei Terminals für Flüssigerdgas (LNG) in Brunsbüttel und Wilhelmshaven an.

„Ich weiß genau, welche Fragen sich die Bürgerinnen und Bürger stellen. Welche Sorgen sie haben“, so Scholz. Für die Jüngeren sei der Krieg in Europa kaum fassbar. „Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe, als davor“, sagte Scholz. Die Frage ist, ob wir die Kraft aufbringen, Putin daran zu hindern die Uhren auf die Zeiten der Machthaber des 19. Jahrhundert zurückzudrehen.“

Putin stelle sich ins Abseits der gesamten internationalen Staatengemeinschaft, sagte Scholz. Er nannte den Angriff der Russen einen „infamen Völkerrechtsbruch“. „Wir stehen keinesfalls allein für unseren Einsatz für den Frieden“, so Scholz weiter. Putin wolle den Kontinent mit Waffengewalt teilen, erklärte der Bundeskanzler weiter. „Wir nehmen die Herausforderung an, nüchtern und entschlossen“, sagte Scholz. Deutschland stehe auf der „richtigen Seite“ der Geschichte. Putin habe eine „neue Realität“ geschaffen. Mit den deutschen Waffenlieferungen sei laut Scholz eine Antwort dafür geschaffen werden.

Krieg auf Katastrophe für Russland

Bundeskanzler Olaf Scholz ging auch auf das Sanktionspaket ein: Der Krieg sei eine Katastrophe für die Ukraine, aber auch eine Katastrophe für Russland. Applaus bekam Scholz aus dem Plenum daraufhin für seine Ankündigung, dass Russland vom Bankensystem Swift ausgeschlossen wird. „Putin wird seinen Krieg nicht über nach Überdenken“, sagte Scholz. Aber die russische Führung werde die härte der Sanktionen bald zu spüren bekommen.

„Dieser Krieg ist Putins Krieg“, sagte Olaf Scholz und nicht der des russischen Volks. Diese Unterscheidung sei ihm wichtig, sagte der Bundeskanzler. Die Aussöhnung zwischen Deutschen und Russen nach dem zweiten Weltkriegs sei ein wichtigstes Kapitel der Geschichte. „Wir werden nicht zulassen, dass Putins handeln zum Aufreißen alter Wunden führt. Scholz erwähnte auch die Demonstrationen in Russland: Viele Russen gingen auf die Straße und nehmen Verhaftungen in Kauf. „Das erfordert großen Mut“, sagte er. Daraufhin erhoben sich die Abgeordneten zu langem Applaus.

Scholz bekannte sich zudem zu den Pflichten Deutschlands als Nato-Mitglied. Man sei bereit, sich auch mit Luftabwehrraketen an der Verteidigung der Alliierten im Osten zu verteidigen. Scholz bedankte sich bei den Bundeswehrsoldaten für ihren „wichtigen Dienst“.

Aus Sicht Scholz gebe es keinen Zweifel: Putin will ein russisches Imperium und will die politischen Züge Europas nach seinen Vorstellungen bilden. „Klar ist, wir müssen deutlich mehr in die Sicherheit unseres Landes investieren, um auf diese Weise die Freiheit unseres Landes zu schützen“, sagte Scholz. Es brauche eine hochmoderne, leistungsfähige Bundeswehr, so der Kanzler. Er kündigte ein Sondervermögen „Bundeswehr“ von 100 Milliarden an, das im Grundgesetz abgesichert werden soll. Dies entspräche 2 Prozent des Bundesinlandprodukts. Es folgte stehender Applaus. „Wir tun dies für unsere eigene Sicherheit“, sagte Scholz.

Putins Krieg bedeute eine Zäsur für die deutsche Außenpolitik, sagte Scholz. Für echten Dialog benötige es Gesprächsbereitschaft auf beiden Seiten. Angesichts der eigenen Geschichte werde Deutschland sich weiter für die friedliche Lösung von Konflikten einsetzen, sagte der Bundeskanzler. „Ich danke allen, die sich für ein freies, gerechtes und friedliches Europa einsetzen. Wir werden es verteidigen!“

Kurswechsel der Bundesregierung

Am Samstag hatte die Bundesregierung zuletzt einen Kurzwechsel vorgenommen. Nach langer Ablehnung von Waffenlieferungen an die Ukraine, soll das Land nun Panzerabwehr-Granatwerfern und Stinger-Raketen aus Deutschland erhalten. Der ukrainische Präsident Wlodomir Selenskyj äußerte sich darüber erfreut: „Weiter so, Kanzler Olaf Scholz“, schrieb er auf Twitter. „Die Anti-Kriegs-Koalition handelt!“

Der Westen dreht zudem die Sanktionsschraube enger. Die USA, Deutschland und weitere Verbündete hatten am späten Samstagabend einen Ausschluss russischer Finanzinstitute aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift vereinbart. Dies gilt als die bislang weitreichendste Reaktion. Der Schritt könnte dazu führen, dass der Handel zwischen Russland und dem Westen weitreichend eingeschränkt wird.

Kanzler Scholz war wegen seiner Zurückhaltung beim Thema Swift-Sanktionen zuletzt international stark unter Druck geraten. Deutschland galt wegen der voraussichtlich hohen Kosten zuletzt als einflussreicher Bremser bei den Planungen für einen solchen Schritt. Erst kurz vor der Videokonferenz wichtiger westlicher Bündnispartner am Samstagabend hatten mehrere deutsche Minister bestätigt, dass die Bundesregierung einem Ausschluss russischer Finanzinstitute aus Swift nicht mehr im Wege stehen will.