Scholz: Klarer Regierungsauftrag für SPD, Grüne und FDP

Berlin. Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat nach dem Sieg bei der Bundestagswahl den Anspruch der SPD auf die Führung in einer neuen Regierung untermauert. Grüne und FDP nimmt er ebenfalls in die Verantwortung. „Die Wähler haben drei Parteien gestärkt: SPD, Grüne und FDP. Deshalb ist das der klare Auftrag: Diese drei sollen auch die nächste Regierung führen“, sagte er am Montag in Berlin.

Die Union habe dagegen die Botschaft bekommen: Sie solle nicht mehr in der Regierung sein, sondern in die Opposition gehen.

Scholz forderte, nun nicht eigene Befindlichkeiten in den Vordergrund zu stellen, sondern die Weichen für die wichtigen Aufgaben des 21. Jahrhunderts zu stellen. Es gebe genügend Schnittmengen zwischen SPD, Grünen und FDP, aber es seien auch Pragmatismus, Führungskunst und Ruhe gefragt, um eine gute Lösung zustande zu bringen. „Das erwarten die Bürgerinnen und Bürger von uns.“ Er sei sehr dankbar für die große Zustimmung. „Und wir werden das, was die Bürgerinnen und Bürger uns als Auftrag gegeben haben, umsetzen.“

„Man sieht hier eine sehr glückliche SPD“, sagte Scholz zuvor nach minutenlangem Applaus. „Zwei Wahlsiegerinnen und ein Wahlsieger.“ Und ergänzte: „Und alle zusammen haben zustande gebracht, was wir lange angestrebt haben: Nämlich eine sozialdemokratische Partei, die einen Regierungsanspruch erhebt. In Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und der Bundesrepublik.“

Linke: Wahlergebnis „schwerer Schlag“

Ungleich anders ist die Stimmungslage bei der Linken, die mit 4,9 Prozent extrem schwach abgeschnitten hat. Nur durch mehrere gewonnene Direktmandate hat die Partei überhaupt den Einzug in den Bundestag geschafft.

Partei-Ko-Chefin Janine Wissler sagte am Montag in Berlin: „Dieses Wahlergebnis ist ein schwerer Schlag.“ Flächendeckend gebe es schmerzliche Verluste. Das Ergebnis sei ein „tiefer Einschnitt“. Man sei froh über die drei Direktmandate, denen man zu verdanken habe, dass die Linke überhaupt in Fraktionsstärke in den Bundestag einziehen werde. Es müsse jetzt darum gehen, die Fehler zu analysieren. „Mein Eindruck ist, dass die Fehler nicht in den letzten zwei Monaten gemacht worden sind, sondern tiefer liegen.“ Die nächsten vier Jahre müssten genutzt werden, um die Partei neu aufzustellen, die strukturellen Probleme anzugehen und auch an der Außendarstellung zu arbeiten. Die sozialen Motive, warum es die Partei gebe, müssten wieder deutlich werden.

Der außenpolitischen Linie wolle die Linke treu bleiben, sagte Wissler. Man bleibe Friedenspartei, lehne auch weiterhin Kriegseinsätze ab. Nicht zuletzt Afghanistan habe gezeigt, dass dies die richtige Linie sei.

Auf die Frage, ob es nun einen Sonderparteitag zur Neuerfindung der Partei geben sollte, sagte Wissler: „Der Parteivorstand wird sich am Wochenende zu einer Klausurtagung treffen.“ Und dabei würden Schlussfolgerungen gezogen. Im Moment gebe es keine Entscheidung.

Ampel, Jamaika oder GroKo? Ringen um Regierungsbildung beginnt
Nach einer äußerst knappen Wahl beginnt nun das schwierige Ringen um die Regierungsbildung. Denn auch die Union erhebt Anspruch auf Regierung.

Linke will in Ruhe Ursachenforschung betreiben

Auch Vorsitzkollegin Susanne Hennig-Wellsow sagte: „Die Partei die Linke hat wirklich einen herben Schlag mit diesem Wahlergebnis am vergangenen Abend bekommen. Wir wissen, dass wir eine schwere Niederlage eingefahren haben. Wir verstehen es als letzte Chance, unsere Partei nach vorn zu entwickeln.“ Es sei aber nicht nur für die Linke bitter, sondern für die Millionen Menschen im Land, die dringend eine linke und soziale Interessenvertretung bräuchten.

„Natürlich gibt es keine Ein-Punkt-Erklärung für das Ergebnis“, sagte sie weiter. Über Ursachen wolle sie nun aus einem emotionalen Impuls heraus aber nicht reden. Die komplexe Gemengelage müsse zunächst analysiert werden. „Der Wahlabend zeigt uns ja auch die Polarisierung mit Blick auf die Linke. Die Wählerabgänge an Grüne und SPD sprächen zudem eine deutliche Sprache, dass man nicht genug habe überzeugen können.

Sorge bereitet Hennig-Wellsow das Wahlergebnis der AfD. „Wenn wir in den Osten schauen, dann gibt es Bundesländer, in denen die AfD die Wahl gewonnen hat“, sagte sie. Es brauche eine gesamtdeutsche Anstrengung, um diesem Problem Herr zu werden. „Wenn wir uns ehrlich machen, war die CDU unter Regierungsbeteiligung im Osten immer auf dem rechten Auge blind.“

Fraktionschef Dietmar Bartsch sprach von einer „schweren Wahlniederlage“. Natürlich, sagte er, gebe es externe Faktoren, „die für uns ungünstig waren, aber die können wir nicht direkt beeinflussen“. Nicht der Wahlkampf sei Ursache, die Probleme seien grundsätzlicher Natur. Das Ergebnis müsse nachdenklich stimmen. Sicher sei ein Faktor, dass man in den letzten Jahren vielfach ein Bild der Zerrissenheit abgegeben habe. Es sei auch schade, dass die Parteivorsitzenden erst so spät gewählt worden seien. Man müsse überdies dringend zu alter Stärke im Osten zurückfinden. Zugleich sagte Bartsch: „Wir werden die Oppositionsrolle im Bundestag annehmen und das soziale Gewissen sein.“ Er betonte zudem, gemeinsam mit der umstrittenen Parteikollegin Sahra Wagenknecht für einen neuen Aufbruch kämpfen zu wollen.

Nach der Auszählung aller Wahlkreise wurden die Sozialdemokraten mit Olaf Scholz am Sonntag stärkste Partei. Die CDU/CSU stürzte nach 16 Jahren Regierung von Kanzlerin Angela Merkel mit Armin Laschet auf ein Rekordtief. Trotzdem reklamierte am Wahlabend nicht nur Scholz, sondern auch Laschet den Auftrag zur Regierungsbildung für sich. Beide streben eine Koalition mit Grünen und FDP an. Die wollen jetzt erst einmal untereinander reden.

Nach dem Ergebnis der Auszählung aller Wahlkreise verbessert sich die SPD auf 25,7 Prozent (2017: 20,5). Sie schafft damit einen steilen Aufschwung, noch im Frühsommer hatte sie in Umfragen mit rund 15 Prozent auf Platz drei gelegen. Die Union dagegen erlebt ein historisches Debakel, sie kommt nur noch auf 24,1 Prozent (32,9). Die Grünen erzielen mit Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ihr bislang bestes Ergebnis im Bund, bleiben mit 14,8 Prozent (8,9) aber hinter den Erwartungen zurück. Die FDP verbessert sich auf 11,5 Prozent (10,7).