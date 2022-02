Scholz: Deutschland im Fall militärischer Eskalation „zu weitreichenden Sanktionen bereit“

Anzeige

Kiew. Bundeskanzler Olaf Scholz hat im Falle einer militärischen Eskalation des Ukraine-Konflikts „weitereichende Sanktionen“ angekündigt. „Wenn Russland die territoriale Integrität verletzt, wissen wir, was zu tun ist“, sagte Scholz in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Montagnachmittag. Zu der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 äußerte sich Scholz jedoch nicht.

Der SPD-Politiker erklärte, die Maßnahmen im Falle einer Eskalation würden „erheblichen Einfluss auf die ökonomischen Entwicklungsmöglichkeiten Russlands“ haben. Niemand sollte an der Entschlossenheit und Vorbereitung Deutschland und weitere Bündnispartner zweifeln. Aber: „Die zentrale Herausforderung ist, die Situation zu deeskalieren.“

Scholz verspricht weitere Finanzhilfen für die Ukraine

Scholz sagte dem Land zudem weitere Finanzhilfen zu. Die Ukraine erhalte 150 Millionen Euro als neuen ungebundenen Finanzkredit, zudem stünden 150 Millionen aus einem bestehenden Kredit bereit, die noch nicht abgeflossen seien, teilte der SPD-Politiker mit.

Scholz war an diesem Montag zum ersten Mal nach Kiew gereist, um dort den ukrainischen Präsidenten Selenskyj zu treffen. Die beiden hatten sich zuvor fast zwei Stunden unterhalten, länger als geplant. „Es sind sehr ernste Zeiten, in denen ich die Ukraine besuche“, sagte Scholz. Deutschland stehe eng an der Seite Kiews. Kein Land der Welt habe der Ukraine in den vergangenen acht Jahren mehr finanzielle Hilfe geleistet als Deutschland. Es seien mehr als zwei Milliarden Euro gegeben worden. Scholz kündigte an, die Zusammenarbeit entschlossen fortsetzen zu wollen.

Scholz bekräftige bei dem gemeinsamen Auftritt auch erneut die deutsche Position, keine Waffen in die Ukraine zu liefern. Zudem sagte der Bundeskanzler zu der Frage eines möglichen Nato-Beitritts der Ukraine, die Frage von Mitgliedschaften von Bündnissen stehe ja gar nicht an.

Ukraines Präsident Selenskyj bekräftigte dagegen, dass es von Seite der Ukraine weiterhin den Wunsch einer Nato-Mitgliedschaft gebe. Zudem signalisiert Selenskyj, dass sich die Ukraine von Deutschland eine deutlichere Positionierung zu Nord Stream 2 wünsche. Man betrachte Nord Stream 2 ausschließlich als energetische und sicherheitspolitische Bedrohung. „Die Sicherheit der Ukraine ist die Sicherheit von ganz Europa“, sagt der ukrainische Präsident.

Erster Besuch nach Scholz Vereidigung

Rein formal war der Besuch übrigens Olaf Scholz Antrittsbesuch als Kanzler gut zwei Monate nach seiner Vereidigung. Schon im Vorfeld war aber klar: Das Treffen würde im Lichte des sich zuspitzenden Ukraine-Konflikts stehen. „Die Ukraine kann sich sicher sein, dass wir die nötige Solidarität zeigen, wie auch in der Vergangenheit“, hatte Scholz bereits am Sonntag vor seiner Abreise gesagt. Am morgigen Dienstag wird Scholz den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau treffen.

Derweil werden die Warnungen vor einem russischen Einmarsch in die Ukraine lauter – Geheimdienstinformationen zufolge könnte sich dieser in den nächsten Tagen ereignen. Russland spricht dagegen von „provokativen Spekulationen“ und „Hysterie“.