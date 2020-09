Olaf Scholz im Kreuzverhör: Der Teflonminister

Anzeige

Berlin. Olaf Scholz ist zweifellos hart im Nehmen. Der Kanzlerkandidat der SPD hat in seiner langen politischen Karriere schon so manchen Rückschlag weggesteckt und auch die eine oder andere brenzlige Situation überstanden. Dieser Mittwoch allerdings dürfte auch für Scholz ein ungewöhnlicher Tag sein. Gleich dreimal muss sich der Finanzminister im Deutschen Bundestag erklären. Und jedes Mal geht es im Kern um diese eine Frage: Hat er im Fall der unterbliebenen Steuerrückforderung an die Hamburger Privatbank M. M. Warburg Einfluss genommen?

47 Millionen Euro durfte das Institut 2016 behalten, die Hamburger Steuerverwaltung ließ eine mögliche Rückforderung verjähren. Es geht um Geld aus steuergetriebenen Aktiengeschäften, sogenannten Cum-Ex-Deals, das sich die Bank wie viele andere Institute unberechtigterweise vom Fiskus hatte erstatten lassen. Der Schaden für die Steuerzahler geht bundesweit in die Milliarden.

2016 war der Skandal bereits aufgeflogen, und in nahezu allen Bundesländern forderten Finanzämter Millionenbeträge zurück. Nur eben nicht in Hamburg.

Haben Treffen des Warburg-Miteigentümers Christian Olearius mit dem damaligen Bürgermeister der Freien und Hansestadt einen Einfluss auf die Großzügigkeit der Hamburger Steuerverwaltung gehabt? Und warum hat Scholz diese Treffen mit einer Ausnahme verschwiegen, als er im Finanzausschuss des Bundestages danach gefragt wurde?

Scholz: “Es hat keine politische Einflussnahme gegeben”

Darum geht es an diesem Mittwoch. Sollte Scholz so etwas wie Druck oder Stress empfinden, merkt man es ihm nicht an. Gegen 11 Uhr erscheint er mit schwarzer Maske zur Sitzung des Finanzausschusses im Paul-Löbe-Haus, einem Nebengebäude des Reichstages. Mit schnellen Schritten betritt er den kreisrunden Saal.

Die Sitzung ist vertraulich, aber die Antworten des Ministers erfährt die Öffentlichkeit trotzdem, da sich Scholz in der Regierungsbefragung um 13 Uhr dem Plenum des Deutschen Bundestags stellen muss. Der Routinetermin gerät zur öffentlichen Verlängerung des Finanzausschusses.

Die Verteidigungslinie des Minister ist einfach. “Es hat keine politische Einflussnahme auf die Hamburger Steuerverwaltung gegeben.” Auf diesen Satz lassen sich seine Einlassungen konzentrieren. Er wisse, dass er dieses Prinzip immer strikt befolgt habe, sagt Scholz. Deshalb könne er auch garantieren, dass er bei Treffen, an die er keine Erinnerung mehr habe, ganz sicher nichts versprochen habe. Und schon gar nicht sei er im Nachhinein aktiv geworden sein.

Die Abgeordneten von Linkspartei, Grünen und FDP bemühen sich redlich darum, den Sozialdemokraten in die Defensive zu bringen. Aber sie beißen sich die Zähne an ihm aus.

“Märchenstunde”, ruft eine Abgeordnete der Linken

Wie er kleinen Firmen erkläre, dass vermögende Banken zig Millionen an Steuermitteln nicht zurückzahlen müssten, will der FDP-Abgeordnete Florian Toncar wissen. Er unternehme als Finanzminister alles, damit die Cum-Ex-Milliarden zurückgefordert werden könnten, antwortet Scholz.

Ob es nicht ein erstaunlicher Zufall sei, dass ausgerechnet drei Tage nach einem Telefonat zwischen ihm und Olearius die Nachricht des Finanzamtes gekommen sei, dass Warburg das Geld behalten könne, fragt die Grünen-Politikerin Lisa Paus. Das sei eine eigenständige Entscheidung der zuständigen Behörden gewesen, sagt Scholz.

Und auf die Frage des Linken-Parlamentariers Fabio De Masi, welche Rolle die Parteispenden von Olearius an die Hamburger SPD gespielt hätten, sagt Scholz nur, dass es unter seinem Vorsitz die Praxis gegeben habe, Mandatsträger nicht mit Parteispenden zu befassen.

“Märchenstunde”, ruft an dieser Stelle eine Politikerin der Linken – es ist fast schon ein Hilferuf.

Scholz, das demonstriert er an diesem Tag eindrucksvoll, läuft unter Druck zur Hochform auf. Attacken pariert er sachlich, Häme lächelt er weg, und in der Sache sagt er – fast nichts.

Er sei “sehr froh”, dass das wichtige Thema Cum-Ex im Bundestag so intensiv diskutiert werde, und er finde es “ausgesprochen angemessen”, das Thema gleich dreimal aufzurufen, sagt Scholz in der Aktuellen Stunde am Nachmittag. Er verzieht dabei keine Miene.

Der Mann will Nachfolger von Angela Merkel werden. In der Fähigkeit, Kritik an sich abprallen zu lassen, hat er die Bundeskanzlerin schon so gut wie eingeholt.