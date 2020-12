Olaf Scholz im Kanzlermodus

Anzeige

Anzeige

Berlin. Dass er nicht gesagt hat „Sie kennen mich“, war alles. Den Satz aus Angela Merkels Wahlkampf von 2017 hat Olaf Scholz sich bei seiner ersten großen Rede als SPD-Kanzlerkandidat verkniffen. Ansonsten aber klang der Finanzminister verdächtig nach der scheidenden Regierungschefin - bis hin zu ihrem „Wir schaffen das“. Scholz änderte nur das Tempus: „Wir werden das schaffen.“

Der Mann aus Hamburg selbst hat in diesem Vorwahlkampf für die Bundestagswahl 2021 schon zwei Dinge geschafft: Er hat sich die Kanzlerkandidatur seiner Partei gesichert, womit nach seiner Niederlage im Rennen um den SPD-Vorsitz nicht unbedingt zu rechnen war.

Und er wird als Kanzlerkandidat ernst genommen, was die mickrigen Umfragewerte der SPD im Grunde gar nicht hergeben. Beides hat sich der Vizekanzler hart erarbeitet, es sind seine ganz persönlichen Erfolge.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Mit Scholz wirbt die SPD um Merkel-Wähler, die im Prinzip wollen, dass alles so weitergeht wie bisher. Je nachdem, mit wem Union und Grüne in die Wahl ziehen, kann dieses Kalkül aufgehen - oder auch nicht. Bekommt er es mit Friedrich Merz und Robert Habeck zu tun, könnte Scholz die Merkel-Karte ausspielen, gegen Armin Laschet und Annalena Baerbock wäre das weniger erfolgversprechend. Jens Spahn oder Markus Söder sind die Unbekannten in dieser Rechnung.

Anzeige

So oder so wird Scholz einen grundsoliden Wahlkampf führen, Pannen wie bei Peer Steinbrück oder Orientierungslosigkeit wie bei Martin Schulz wird es bei ihm kaum geben. Es könnte allerdings auch ein wenig langweilig werden. Scholz ist kein Entertainer, mit 62 wird er sich in dieser Hinsicht auch nicht mehr ändern. Wobei auch Angela Merkel nicht wegen ihrer Unterhaltungskünste vier Mal als Kanzlerin gewählt worden ist.

Wenn alles gut läuft, kann Scholz sie beerben. Laufen ein paar Dinge schlecht, stürzt die SPD mit ihm ab. Am wahrscheinlichsten scheint derzeit, dass irgendetwas dazwischen passiert.