AUSTRIA - GERMANY - POLITIC ÖSTERREICH WIEN 20200824 Deutscher Finanzminister Olaf Scholz Bild spricht während einer Pressekonferenz mit der Vorsitzender der Sozialdemokratische Partei Österreich SPÖ Pamela Rendi - Wagner in Wien am 24. August 2020. /// AUSTRIA VIENNA 20200824 German Finance Minister Olaf Scholz picture speaks during a press conference with the chairwoman of the Social Democratic Party of Austria SPOe Pamela Rendi-Wagner in Vienna on August 24, 2020. *** AUSTRIA GERMANY POLITIC AUSTRIA 20200824 German Finance Minister Olaf Scholz picture speaks during a press conference with the chairwoman of the Social Democratic Party of Austria SPOe Pamela Rendi Wagner in Vienna on August 24, 2020 AUSTRIA VIENNA 202008 PUBLICATIONxNOTxINxAUT. © Quelle: imago images/Alex Halada