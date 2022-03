Energieimporte aus Russland von „essenzieller Bedeutung“: Scholz weiterhin gegen Lieferstopps als Sanktion

07.03.2022, Berlin: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wartet auf den Beginn der Sitzung des Sicherheitskabinetts im Kanzleramt. Die mit den relevanten Themen betrauten Ministerien beraten im Sicherheitskabinett über die aktuelle Lage zum Krieg in der Ukraine. Scholz will weiterhin auf Energieimporte aus Russland setzen. Die Energieversorgung Europas könne im Moment nicht anders gesichert werden, sagte der SPD-Politiker am Montag. Zwar werde an Alternativen zu russischer Energie gearbeitet, das werde aber noch dauern, sagte Scholz. © Quelle: Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa