Ökonomin Kemfert: “Dürfen Klimakrise nicht aus dem Blick verlieren”

Berlin. Am Dienstag findet der Petersberger Klimadialog mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Uno-Generalsekretär António Guterres seinen Abschluss. Was kann er unter Corona-Bedingungen bewirken?

Die Zeit drängt. Die nächste Krise steht vor der Tür: die Klimakrise. Wir dürfen sie nicht aus dem Blick verlieren. Wir sollten die Chance nutzen, die uns die jetzige Krise bietet: Wenn aufgrund der Corona-Pandemie Wirtschaftshilfen gegeben werden, dann sollten diese Hilfen für mehr Klimaschutz genutzt und auf ihre konkrete Klima-Wirkung abgeklopft werden. Hier wären internationale Vereinbarungen für alle Länder sehr hilfreich und zielführend.

Jahrzehntelang wird sich darüber beklagt, dass ausgerechnet zu Klimakonferenzen Politiker, Wissenschaftler und Medienvertreter in großer Zahl einfliegen und Emissionen verursachen. Unter Corona-Bedingungen treffen sich alle per Videoschalte. Kann man das nicht einfach beibehalten?

Es wäre sicher möglich und sinnvoll, die Vorbereitungstreffen zu den großen Klimakonferenzen online stattfinden zu lassen, um Zeit, Geld, Flüge und Emissionen zu sparen. Da lernen gerade viele dazu – und ich sehe hier grundsätzlich großes Potenzial für mehr Online-Konferenzen. Wenn aber die Staatenlenker verbindliche Vereinbarungen treffen, wird man sich persönlich begegnen und in die Augen schauen müssen. Das kann man nicht ersetzen.

Sie fordern einen „internationalen grünen Wirtschaftsneustart“. Ist das möglich mit einer Wirtschaft, die sich im Winterschlaf befindet und sich da nicht transformieren kann?

Es geht darum, die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen. 2009 wurden Gelder für Maßnahmen bereitgestellt, die in keinster Weise auf ihre Umweltwirkungen geprüft wurden. Auch durch die Abwrackprämie haben wir heute zu hohe Emissionen im Straßenverkehr. Solche langfristigen Schäden müssen wir dieses Mal vermeiden und staatliche Hilfen alle auf ihre Klimawirkung abklopfen. Gerade haben sich 68 große Unternehmen im Rahmen der “Stiftung 2 Grad” gemeldet und deutlich gemacht, dass wir nicht zurückstehen dürfen und Investitionen in klimafreundliche Bereiche lenken sollten.

Schon wird wieder über Abwrackprämien diskutiert. Befürchten Sie nicht, dass das Retten von Arbeitsplätzen Vorrang haben wird vor dem Umbau der Wirtschaft?

Wir sind weiter als 2009, als diese Diskussion gar nicht geführt wurde. Es gibt Fridays for Future, es gibt den Green Deal in Europa, der dazu führt, dass Wirtschaftshilfen anders bewertet werden. Zu den gerade genannten 68 Unternehmen, die ein Klima-Konjunkturprogramm fordern, gehören auch Vertreter der Schwerindustrie, die unter einem Investitionsstau gelitten haben. Die Zeit ist reif, Investitionsallianzen zu schmieden und in Kooperation mit solchen zukunftsgewandten Unternehmen die Wirtschaftshilfen für den dringend notwendigen Umbau und eine Modernisierung zu nutzen. Ich bin eher optimistisch, dass man die Zeichen der Zeit erkennt und jetzt endlich die Zukunft gestaltet.

In Ihrem Buch „Mondays for Future“ werben Sie für einen Klima-Generationenvertrag. Wie kann der unter den Bedingungen der Corona-Krise geschlossen werden?

Statt aktionistisch von einer Krise zur anderen zu taumeln, können wir jetzt strategisch beide Krisen gemeinsam in Angriff nehmen. Wir sollten das Momentum für Klimaschutz nutzen. Demokratie und eine verantwortlich handelnde Zivilgesellschaft heißt, sich individuell und in kleinen Gruppen in bestimmte Prozesse einzubringen. Das sind die kleinen generationenübergreifenden Klimaverträge, für die ich werbe. Wir sehen in der Corona-Krise, worauf es ankommt: Auf konkretes Handeln, aufs Umstellen alltäglicher Abläufe – und auf ein demokratisch gefestigtes Miteinander. Wir sitzen alle in einem Boot, wir müssen gemeinschaftlich handeln, und unsere Solidarität ist gefordert, sonst kommen wir nicht aus der Krise heraus.

Wie schwierig wird es, diese Solidarität auf lange Sicht durchzuhalten?

Es gibt eine große Mehrheit, die Klimaschutz und Umweltschutz will. Und wie in der jetzigen Krise brauchen wir ein Zusammenwirken aller Ebenen. Die Wissenschaft muss verlässliche Aussagen treffen, die Politik die Rahmenbedingungen so stecken, dass der Umstieg funktioniert und die Gesellschaft muss es mittragen. Ich sehe eine große Solidarität nicht nur für die Gesundheit aller Menschen, sondern auch für den Klimaschutz. Die Menschen sind klug genug, um zu erkennen, dass Egoismus kurzfristig wirkt, aber Solidarität eben langfristig. Da bin ich sehr optimistisch. Aus der Corona-Krise können wir, wenn alles gut läuft, das Bewusstsein mitnehmen, dass wir in der Krisenbewältigung gut aufgestellt sind.

Claudia Kemfert: Mondays for Future. Murmann Verlag, 200 Seiten, 18 Euro.