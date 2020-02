Ökonom Fratzscher: “Nicht der letzte Versuch, Tesla zu stoppen”

Anzeige

Anzeige

Nach dem Gerichtsurteil darf Tesla das Gelände für seine künftige “Gigafactory” weiter roden, die Fabrik liegt im Zeitplan. Sie haben kürzlich die deutsche Bürokratie und Gesetzgebung als investorenfeindlich kritisiert. Bleiben Sie dabei?

Ja, es wird weiter Versuche geben, Tesla zu stoppen. Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts war abzusehen, aber ich fürchte, es ist nicht die letzte Hürde für das Werk. Der Streit um die Tesla-Ansiedlung in Brandenburg steht symptomatisch für ein viel größeres Problem in Deutschland.

Video Autokonzern Tesla rodet Kiefernplantage 0:59 min In Freienbrink bei Berlin rodet der Autokonzern Tesla eine Kiefernplantage für sein neues Werk. © Jan Sternberg/RND

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige





Welches meinen Sie?

Es gibt hierzulande eine Mentalität der Besitzstandswahrung, die sich gegen Großprojekte, gegen Veränderungen ausspricht. Die Probleme liegen viel tiefer. Dieser Interessenkonflikt wird jetzt auf dem Rücken von Tesla ausgetragen. Der kann dem Standort Deutschland nachhaltig schaden.

Marcel Fratzscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), im Interview. © Quelle: Daniel Naupold/dpa

Anzeige

Tesla-Chef Elon Musk drängt zur Eile, er weist darauf hin, dass in China seine Fabrik bereits nach einem Jahr stand. Wäre es nicht angezeigt, ihn auf die Vorteile hinzuweisen, dass Deutschland eben nicht China ist, sondern ein Rechtsstaat?

Natürlich ist ein Rechtsstaat für Investoren ein großer Vorteil, und ich gehe davon aus, dass Elon Musk das auch weiß. Es kann nicht darum gehen, dass eine Fabrik in Deutschland so schnell steht wie in China. Ich beobachte aber eine große Rechtsunsicherheit für Unternehmen. Die deutschen Regulierungen sind so umfassend, komplex und nicht selten vieldeutig, dass Investoren oft nicht wissen, was für sie gilt. Wenn sie nicht wissen, ob die neue Fabrik in anderthalb Jahren stehen kann, wie Tesla es jetzt plant, oder ob sie fünf Jahre brauchen, dann entstehen hohe Risiken für Unternehmen, die häufig dazu führen, dass auch deutsche Unternehmen lieber im Ausland investieren.

Anzeige

Video Tesla darf Rodungsarbeiten bei Berlin fortsetzen 0:49 min Der US-Autobauer Tesla darf die Rodungen für sein geplantes Werk bei Berlin fortsetzen. © Jan Sternberg/AFP

Die Grünen und die großen Umweltverbände haben sich für die Fabrik und die Rodung ausgesprochen. Sehen Sie einen Sinneswandel bei den Grünen, die so gern im Bund regieren würden?

Nein, das ist kein abrupter Sinneswandel. Ich sehe bei den Grünen keinen grundlegenden Widerspruch zwischen ihrer Umwelt- und Klimapolitik und ihren wirtschaftspolitischen Positionen. Es kann ja nicht darum gehen, dass kein Baum gefällt werden darf, wenn eine sinnvolle Investition ins Haus steht.

Was ist sinnvoll an der Tesla-Ansiedlung?

Viele Menschen in der Region haben nun berechtigte Hoffnung, dass Jobs entstehen, dass junge Familien herziehen. Die meisten Gegner kommen ja gar nicht aus der Region selbst. Und Tesla „Made in Germany“ können auch ein Vorteil für die deutsche Autoindustrie sein.

Wie denn? Beim technologischen Vorsprung von Tesla müssen sich die deutschen Autobauer doch eher Sorgen machen.

Anzeige

Tesla geht in die Höhle des Löwen. Das ist erst einmal ein Lob für den Standort Deutschland, für die Facharbeiter und Ingenieure, die Tesla in einem Hochlohnland anzuwerben bereit ist. Und die deutsche Industrie war immer dann am besten, wenn sie sich gegen internationale Konkurrenz behaupten musste. Wenn Tesla in Brandenburg produziert, hält das den deutschen Automobilkonzernen täglich den Spiegel vor: Seht, die können etwas, was ihr noch nicht könnt. Strengt euch an und holt auf!