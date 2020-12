Oh, wie schön ist Neuland – die CDU und die digitale Parteichefwahl

Anzeige

Berlin. Die Umfragewerte täuschen darüber hinweg, aber die CDU befindet sich in einer historisch kritischen Lage. Dass die Union aktuell zwischen 35 und 40 Prozent in den Umfragen erreicht, hat sie vor allem der beliebten Kanzlerin zu verdanken. Doch die tritt im kommenden Jahr nicht mehr an.

Unter der Oberfläche der erfolgreichen Kanzlerpartei gärt es. Die Union ist nun schon wieder fast 16 Jahre ohne Unterbrechung an der Macht. Nachdem Helmut Kohl zuletzt so lange regiert hatte, implodierte die Machtmaschine durch Spendenaffäre und wegen unterdrückter Konflikte. Auch mit dem Abgang Merkels wird es erdrutschartige Verschiebungen in der Partei geben, die jetzt noch nicht sichtbar sind.

In der CDU herrscht Ernüchterung

Sichtbar ist bislang auch keine Führungsfigur, der die Partei es zutraut, diesen schwierigen Übergang anzuführen und zugleich die Macht zu erhalten. Im Gegenteil: In der Union herrscht zu Recht große Ernüchterung über die Kandidaten, NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet, Außenpolitiker Norbert Röttgen und früheren Unionsfraktionschef Friedrich Merz. Die Corona-Pandemie ist für die Partei und die Kandidaten eine zusätzliche Last. Ein offener Wahlkampf mit vollen Sälen und vielen direkten Debatten ist nicht möglich.

Zum politischen Pech mit der Pandemie kommt auch noch Neuland hinzu, wie Merkel einst die digitale Welt nannte. Die CDU steht vor der Herausforderung, dass das wahrscheinlich knappe Wahlergebnis beim Parteitag Mitte Januar inhaltlich und technisch Akzeptanz finden muss. Die Parteiführung hat am Montag einen ausgetüftelten Plan vorgelegt, wie die digitale Wahl mit anschließend schriftlicher Abstimmung pannenfrei über die Bühne gehen soll. Dennoch ist das Risiko groß, dass die technischen Abläufe eines solchen Parteitags vom unterlegenen Lager infrage gestellt werden. Die Zersetzungskraft solcher Zweifel darf man nicht unterschätzen.

Bruch mit der Ära Merkel

Das Jahr 2021 wird für die letzte Volkspartei in Deutschland zur Nagelprobe. Bleibt sie satt über 30 Prozent oder geht sie den Weg der SPD? Von den Sozialdemokraten haben sich nach jedem Macht- und Richtungskampf weitere Wähler verabschiedet. Wie schon die Zeit nach der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer vor zwei Jahren zeigte und wie es die SPD in ihrer Geschichte immer wieder offenbarte, folgt auf die Kampfabstimmung um einen Parteivorsitz in der Regel kein Frieden. Zumal es in der CDU dieses Mal auch um eine Richtungsentscheidung geht. Laschet oder Röttgen, die für eine Fortsetzung des Mitte Kurses der Kanzlerin stünden oder Friedrich Merz, der einen Bruch mit der Ära Merkel vollzöge.

Die CDU steht zudem in der Zerreißprobe, weil es um noch mehr geht als um den Parteivorsitz und eine Richtungsentscheidung. Zu vergeben sind auch die Kanzlerkandidatur und damit die Chance, sich für die nächsten Jahre die Macht im Land zu sichern und die Zukunft der viertgrößten Ökonomie der Welt zu gestalten. Es geht also um alles. Und darüber sollen 1001 Delegierte an ihren heimischen Computern abstimmen, während der eine oder andere mit Wackelbildern und Tonstörungen wird kämpfen müssen. Das ist eine Fallhöhe von der Qualität eines shakespeareschen Dramas.

Söder als Erlöser

Die CDU wird am Ende dieser schwierigen Operation nur den Kanzlerkandidaten stellen, wenn sie danach ein halbwegs geschlossenes Bild abgibt und der Neue nicht schon zum Start mit gerupftem Federkleid auf der Bühne steht. Für diesen Fall hat sich der bayerische Ministerpräsident rhetorisch längst auf Kanzlertonlage eingestimmt. Bislang hat er es sorgfältig vermieden, allzu große Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur erkennen zu lassen. Rufen ließe er sich schon als Erlöser.