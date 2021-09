Offizieller Wahlkampfabschluss: Scholz spürt Willen zur Veränderung

Anzeige

Berlin/Köln/München/Düsseldorf. Zwei Tage vor der Bundestagswahl haben die Parteien ihren offiziellen Walkampfabschluss bestritten. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz spürt nach eigener Aussage einen Veränderungswillen in Deutschland. „Mein Eindruck ist, viele Bürgerinnen und Bürger wünschen sich einen Aufbruch“, sagte der Vizekanzler am Freitag bei der Abschlusskundgebung der Sozialdemokraten in Köln. „Sie wollen eine Veränderung - das spüre ich auf diesem Platz, das spüre ich auf vielen Plätzen in Deutschland.“ Dieser Aufbruch gelinge aber nur mit einem Regierungswechsel.

Es sei beeindruckend, dass viele Bürgerinnen und Bürger ihn als Kanzler wollten, sagte Scholz. „Ich bin sehr gerührt davon.“ Gewählt werde aber erst am Sonntag, bis dahin solle jeder weiter um Stimmen für die SPD und Scholz als Kanzler kämpfen.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz benannte die Grünen einmal mehr als möglichen Partner für eine neue Klimapolitik, attestierte ihnen aber zugleich eine Umsetzungsschwäche. Die erneuerbaren Energien müssten massiv ausgebaut und Genehmigungen beschleunigt werden, sagte der Vizekanzler. „Für diese Ziele brauchen wir wahrscheinlich noch ein paar Partner“, erklärte er.

Die „netten Freunde von den Grünen“ seien dafür - jedoch: „Sie haben eine ganz kleine Umsetzungsschwäche“, sagte Scholz. So seien im grün-regierten Baden-Württemberg im vergangenen Jahr nur zwölf Windkraftanlagen gebaut worden. „Aber wenn man schonmal auf dem richtigen Ziel unterwegs ist, wird der Rest auch noch klappen“, betonte Scholz.

Der SPD-Kanzlerkandidat hatte die Grünen bereits zuvor als seinen bevorzugten Koalitionspartner benannt. Realistisch sind derzeit eine Ampelkoalition mit der FDP oder Rot-Grün-Rot mit der Linken. Die Grünen werden allerdings auch von der Union umworben, die ein schwarz-grün-gelbes Regierungsbündnis mit der FDP auf die Beine stellen will.

Merkel ruft zu Schlussspurt auf

Kanzlerin Angela Merkel rief CDU und CSU zu einem gemeinsamen Schlussspurt bis zum Sonntag auf. In knapp 50 Stunden hätten die Wahllokale geschlossen, sagte Merkel am Freitag beim offiziellen gemeinsamen Wahlkampfabschluss von CDU und CSU auf dem Münchner Nockherberg. Es gebe aber „viele Menschen, die entscheiden sich immer recht spät“. Deswegen seien „alle noch einmal aufgerufen, diese Stunden zu nutzen“, um die Wahl zu gewinnen.

Merkel erinnerte an die deutsche Wiedervereinigung. Schon damals sei klar gewesen: „Es ist eben nicht egal, wer regiert.“ So habe der spätere SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder „mal über den Euro gesagt, das ist eine kränkelnde Frühgeburt“. Der damalige Finanzminister Theo Waigel und Kanzler Helmut Kohl seien aber dafür gewesen, dass man den Euro einführe. Dies sei richtig gewesen, „bei allen Problemen, die wir hatten, um Europa zusammenzuhalten“.

Söder sieht Union im Vorteil gegenüber SPD

CSU-Chef Markus Söder sieht die Union unmittelbar vor dem entscheidenden Wahlwochenende im Vorteil gegenüber der SPD. Seit dem CSU-Parteitag spüre er einen Ruck in Deutschland, sagte der bayerische Ministerpräsident am Freitag beim Wahlkampfabschluss der Union in München. SPD und Grüne würden langsam nervös und würden der Union einen unfairen Wahlkampf vorwerfen. „Am Schluss im Wahlkampf werden die Argumente dichter“, sagte Söder.

„Ja, es ist sehr eng, ja, es ist wird so knapp wie nie, ja, liebe Freunde, wir werden am Sonntagabend das Spiel noch drehen und die Nummer 1 in Deutschland werden“, sagte Söder. Nur die Union könne einen Linksrutsch verhindern und stehe für eine bürgerliche Führung im Kanzleramt. Zugleich zeige sich mit der näher kommenden Wahl, dass zwischen SPD, Grünen und Linken „im Geiste unglaublich viel Verwandtschaft“ sei. Hinzu komme, dass es auch „unmoralische Vibrations“ zwischen SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und FDP-Chef Christian Lindner gebe. „FDP bedeutet nicht nur links wählen, sondern nicht bayerisch“, sagte Söder.

Die Union wolle Deutschland nach der Pandemie nicht mit neuen Steuern lähmen, sondern Raum zur Entfaltung geben. „Wir wollen dieses Land stimulieren und nicht anästhesieren“, sagte Söder. Deutschland habe bereits nach dem „rot-grünen-Experiment“ einen großen Schaden erlebt. - am Ende seien fünf Millionen Arbeitslose und ein Schuldenberg zu beklagen gewesen. Deutschland „dürfe nicht mehr zum „Experimentierfeld linker Spinnereien“ werden.

Baerbock: „Bei dieser Wahl geht es um alles“

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock warb erneut für einen ökologischen Aufbruch. „Diese Wahl ist eine Klimawahl“, sagte Baerbock beim Wahlkampfabschluss ihrer Partei am Freitag in Düsseldorf vor Hunderten Zuhörern. „Bei dieser Wahl geht es um alles.“ Auch die jungen Demonstranten bei den „Fridays for Future“-Kundgebungen verlangten: „Macht endlich, labert nicht mehr“. Baerbock mahnte: „Wir können uns keine halben Sachen mehr leisten.“ Gebraucht werde nun eine „Klima-Bundesregierung“.

Es sei klar, was zur Bekämpfung der Erderwärmung zu tun sei, so die Grünen-Vorsitzende. Deutschland müsse spätestens 2030 aus der Kohle aussteigen, nur noch „saubere Autos“ zulassen und auf jedes Dach eine Solaranlage setzen. „Wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Handlungsproblem.“ Es sei keine Zeit mehr zu verlieren. Ansonsten werde es „unbezahlbar“. „Dann kriegen wir diese Klimakrise nicht mehr in den Griff“, sagte Baerbock. Die Freiheit künftiger Generationen sei gefährdet. „Die Klimakrise ist längst kein Ökoprojekt mehr. Sie ist die Freiheitsaufgabe unserer Zeit.“

Linke will mitregieren

Die Linke bekundete zum offiziellen Abschluss ihres Wahlkampfs erneut den Willen, nach der Bundestagswahl mitzuregieren. „Einen Politikwechsel gibt es nur mit der Partei die Linke“, sagte Spitzenkandidatin Janine Wissler am Freitag bei der Abschlussveranstaltung am Roten Rathaus in Berlin. Sie prangerte soziale Missstände und Kinderarmut im Land an und warb für die Pläne ihrer Partei für einen bundesweiten Mietendeckel, kostenlose öffentliche Verkehrsmittel, Abrüstung und höhere Steuern für Reiche. „Wir wollen, dass die Menschen mit den hohen Einkommen und den richtig hohen Vermögen sich endlich angemessen an der Finanzierung öffentlicher Aufgaben beteiligen.“

Mit Blick auf die Wahl am Sonntag sagte Wisslers Co-Spitzenkandidat Dietmar Bartsch der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Veranstaltung: „Wenn ich nach meinen Wahlkampferlebnissen und dem Bauchgefühl gehen würde, dann würden wir satt zweistellig werden, aber ich kenne die Zahlen.“ Er werde die kommenden 48 Stunden noch intensiv für Wahlkampfaktivitäten nutzen. Die Linke hat auch am Wochenende noch einzelne Veranstaltungen geplant.

Die Parteispitze rechnet fest mit Sondierungsgesprächen zur Bildung einer möglichen rot-grün-roten Bundesregierung nach der Wahl und appelliert immer wieder an SPD und Grüne, dass diese ihre Wahlversprechen im Sozialbereich nur mit ihr umsetzen könnten und nicht in einer Ampelkoalition mit der FDP. „Mit keiner anderen Partei wird Olaf Scholz die höhere Besteuerung der Superreichen und Vermögenden durchsetzen können. Das wird nur mit der Linken gehen“, sagte Bartsch.