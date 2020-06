Öffentlicher Dienst: Brandenburg plant Check auf Verfassungstreue

Anzeige

Anzeige

Potsdam. Brandenburg will die Bekämpfung des Rechtsextremismus verstärken. Geplant seien unter anderem ein Verfassungstreue-Check für den öffentlichen Dienst und ein Aussteigerprogramm des Verfassungsschutzes für Rechtsextreme, sagte Ministeriumssprecher Martin Burmeister am Donnerstag dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Potsdam und bestätigte damit Medienberichte.

"Die Innenministerkonferenz hat im vergangenen Herbst beschlossen, konsequent gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität vorzugehen", sagte Burmeister. Dies werde in Brandenburg umgesetzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Bislang in Brandenburg keine Zuverlässigkeitsprüfungen

Innenminister Michael Stübgen (CDU) sei vom Kabinett gebeten worden, zu prüfen, in welcher Form und welchem Umfang ein Verfassungstreue-Check umgesetzt werden kann, sagte Burmeister: "Diese Prüfung ist noch nicht abgeschlossen." Es sei jedoch geplant, das Kabinett noch vor der Sommerpause zu informieren.

Laut Maßnahmenplan, der dem epd vorliegt, soll mit dem Verfassungstreue-Check eine mögliche “Unterwanderung der Verwaltung durch Extremisten” verhindert werden. Allgemeine Zuverlässigkeitsprüfungen im öffentlichen Dienst durch den Verfassungsschutz gebe es in Brandenburg bislang nicht.