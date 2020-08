Offenbar Hackerangriff auf Fahrdienst des Bundestages

Anzeige

Berlin. Der Fahrdienst des Bundestages ist nach eigenen Angaben Opfer eines Hackerangriffs geworden. Das ergibt sich aus einer E-Mail der Polizei-Leitstelle des Parlaments, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (Linke) bestätigte den Vorgang.

“Der Vertragspartner für die Fahrdienstleistungen des Deutschen Bundestages, BW Fuhrpark, hat mitgeteilt, Opfer eines Hackerangriffs geworden zu sein”, heißt es in der Mail, die am Samstag um 16.12 Uhr an die Abgeordneten verschickt wurde. “Ziel, Art und Umfang des Angriffs sind noch unbekannt, ebenso, ob Daten manipuliert worden oder abgeflossen sind. An der Aufklärung des Sachverhalts wird gearbeitet. Sie werden informiert, sobald uns gesicherte Erkenntnisse vorliegen.”

Pau sagte dem RND: “Ich bestätige den Sachverhalt.” Sie selbst wisse seit Freitagabend davon. Die Linken-Politikerin betonte, dass wohl der Dienstleister gehackt worden sei, nicht aber der Bundestag selbst. “Untersuchungen sind eingeleitet worden”, so Pau weiter. Es gebe aber noch keine Ergebnisse. Ohnehin wisse sie aus Erfahrung, dass solche Untersuchungen nicht in drei Stunden gelaufen seien. “Wir machen uns am Montag ein genaueres Bild”, sagte Pau. Alle notwendigen Fahrdienstleistungen stünden den Abgeordneten weiterhin zur Verfügung.

Der Fahrdienst des Bundestages ist ein Service, der allen 709 Abgeordneten prinzipiell zur Verfügung steht und den sie innerhalb Berlins und bis zum Flughafen Schönefeld, der in Brandenburg liegt, nutzen können. Ein Hackerangriff könnte dem Ziel dienen, herauszubekommen, welche Parlamentarier den Dienst wann, wie oft und zu welchem Zweck genutzt haben – vielleicht zu Zwecken der Erpressung. Er könnte aber auch dazu dienen, zu erfahren, welche Abgeordneten welche Fahrten planen, um sie eventuell zu attackieren. Allerdings finden die meisten Fahrten sehr kurzfristig statt.