Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz will sich komplett aus Politik zurückziehen

Wien. Paukenschlag in Österreich: Nach übereinstimmenden Medienberichten will sich Österreichs Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz komplett aus der Politik zurückziehen. Gegenüber der österreichischen Tageszeitung „Krone“ nannte er die Geburt seines Sohnes als Grund. Als neuer ÖVP-Chef wird nun Österreichs Innenminister Karl Nehammer gehandelt. Kurz will um 11.30 Uhr eine persönliche Erklärung abgeben.

Kurz war im Oktober als Regierungschef zurückgetreten, nachdem Korruptionsermittler unter anderem das Kanzleramt und die ÖVP-Zentrale durchsucht hatten. Kurz und einige seiner engen politischen Mitstreiter werden von der Staatsanwaltschaft verdächtigt, manipulierte Umfragen in Medien in Umlauf gebracht zu haben. Dafür sollen öffentliche Mittel abgezweigt worden sein. Unter anderem steht der Vorwurf der Untreue im Raum.