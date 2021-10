Österreichs Bundespräsident Van der Bellen will Montag neuen Kanzler vereidigen: „Regierungskrise ist beendet“

Anzeige

Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat angekündigt, dass er am Montagmittag einen neuen Bundeskanzler und einen neuen Außenminister vereidigen wird. „Diese Regierungskrise ist beendet“, sagte er. „Die Arbeit für unser Land kann weitergehen.“

Der bisherige Außenminister Alexander Schallenberg soll nach Angaben der Präsidentschaftskanzlei am Montag um 13.00 Uhr als neuer Kanzler Österreichs vereidigt werden.

Zuvor hatte sich Österreichs Vizekanzler Werner Kogler geäußert. Das Treffen mit Bundespräsident Van der Bellen und dem designierten Bundeskanzler Alexander Schallenberg habe ihn sehr zuversichtlich gestimmt. „Mein Angebot ist es jetzt, dass wir im Sinne der weiteren wichtigen Vorhaben ein neues gemeinsames Kapitel aufschlagen.“

Kogler zeigte Anerkennung für den Schritt von Kurz. Man habe in den letzten Monaten in der Regierungsarbeit viel gemeinsam entschieden und umgesetzt, was Österreich weiterbringe.

Kogler: Parteien haben Verantwortung gezeigt

In der Krise der vergangenen Tage hätten laut Kogler alle Parteien über ihre ideologischen Grenzen hinaus Verantwortung gezeigt. „In den vielen Gesprächen habe ich mich davon überzeugen könne, dass, wenn‘s drauf ankommt, das Gemeinsame vor dem Trennenden stehen kann“, so Kogler. Die Grünen hatten versucht, ein Vier-Parteien-Bündnis jenseits der Koalition zu schmieden, sollte Kurz nicht zurücktreten.

Wegen Korruptionsermittlungen gegen Kanzler Kurz hatten die Grünen seine Ablöse gefordert und andernfalls das Platzen der Koalition in den Raum gestellt. Nachdem die Grünen bereits mit Oppositionsparteien über eine mögliche alternative Mehrparteienregierung gesprochen hatten, kündigte Kurz am Samstagabend seinen Rücktritt an. Rund 200 Menschen feierten daraufhin spontan vor dem Kanzleramt in Wien.

Der EU-Experte Schallenberg arbeitete jahrelang in führenden Positionen im Außenministerium und wurde 2019 schließlich Außenminister. Er steht wie Kurz für eine restriktive Migrationspolitik.

Kurz will ÖVP-Chef bleiben und als Fraktionschef ins Parlament wechseln. Der 35-Jährige werde als „Schattenkanzler“ weitermachen, kritisierte die Chefin der sozialdemokratischen SPÖ, Pamela Rendi-Wagner.

Die Staatsanwaltschaft verdächtig enge Mitstreiter von Kurz, ihm den Weg an die Parteispitze und ins Kanzleramt mit gekaufter Medienberichterstattung geebnet zu haben. Dafür soll Steuergeld abgezweigt worden sein. Kurz war aus Sicht der Ermittler an der Korruption beteiligt. Er bestreitet die Vorwürfe.