Österreichs Kanzler Kurz will nicht zurücktreten: „Handlungsfähig und handlungswillig“

Die Regierungskrise in Österreich spitzt sich am Freitagabend immer weiter zu. Kurz nach dem Statement von Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist auch Bundeskanzler Sebastian Kurz vor die Kameras getreten. Der ÖVP-Politiker verteidigte in einem Statement seine Position.

Trotz der Regierungskrise in Österreich sieht Kurz weiterhin keinen Grund für einen Rücktritt. Er und seine Partei seien „handlungsfähig und vor allem auch handlungswillig“, erklärte Kurz. Er wolle alles tun, um politische Stabilität zu gewährleisten. Dazu werde er in einem engen Dialog mit dem Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen bleiben.

Laut der „Kronen-Zeitung“ äußerte Kurz sich auch zu den Chatverläufen, die im Zusammenhang mit den Korruptions­vorwürfen gegen ihn aufgetaucht waren. Kurz erklärte, dass er die Nachrichten heute „so nicht mehr formulieren würde“.

Van der Bellen lässt Unmut erkennen

Zuvor hatte sich Bundespräsident Van der Bellen an die Österreicherinnen und Österreicher gewandt. Ohne Kanzler Sebastian Kurz und dessen ÖVP ausdrücklich zu nennen, ließ er seinen Unmut über deren Verhalten erkennen. Zwar hätten Beschuldigte ein Recht auf die Unschulds­vermutung, „aber auch die Bürgerinnen und Bürger Österreichs haben Rechte, unter anderem jenes auf eine handlungsfähige Regierung“.

Van der Bellen hatte zudem alle Parteien aufgefordert, zuallererst an das Wohl des Landes und nicht an eigene Interessen zu denken. „Österreich kann sich jetzt keine Egoismen leisten“, sagte das Staatsoberhaupt in seiner kurzen Rede an die Nation.

Verdacht der Bestechlichkeit und der Untreue

Gegen Kurz und enge Mitglieder seines Team ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und der Untreue. Das Team soll den Aufstieg von Kurz an die Spitze von Partei und Regierung seit 2016 durch geschönte Umfragen und gekaufte Medienberichte abgesichert haben. Dafür seien Steuermittel geflossen. Die Beschuldigten bestreiten die Vorwürfe, die am Mittwoch nach einer Razzia im Bundeskanzleramt und in der ÖVP-Parteizentrale bekannt geworden waren.

Die Grünen als Koalitionspartner halten den Regierungschef inzwischen für nicht mehr amtsfähig und haben Sondierungen mit anderen Parteien gestartet.