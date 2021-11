Corona-Lage in Österreich: Vollbremsung auch in Deutschland notwendig

Anzeige

Für die Mehrheit der Vernünftigen, also die Geimpften, ist das bitter und ungerecht: Österreich geht erneut in den Lockdown, im ganzen Land, denn die Corona-Infektionen schießen derart in die Höhe, dass eine Kontrolle anders nicht mehr möglich erscheint. In den Kliniken werden Triage-Teams gebildet, die entscheiden müssen, welche Intensivpatienten ein Bett bekommen und welche keines - und damit zu einer weitaus höheren Wahrscheinlichkeit in den Tod geschickt werden.

Die Entscheidung in unserem Nachbarland ist vollkommen richtig. Wieder und wieder zeigt die Entwicklung, dass Corona nicht mit sich verhandeln lässt. Gibt man dem Virus Raum, verbreitet es sich. Und zwar so lange, bis ein Land mit seinem Gesundheitssystem darunter zusammenbricht.

ÖVP wehrte sich lange gegen Lockdown

Vor allem die konservative ÖVP, die mit den Grünen die Regierung stellt, hat sich lange hartnäckig gegen diesen drastischen Schritt gewehrt. Zug um Zug wurden immer wieder einzelne Regelungen verschärft. Erst seit dieser Woche gilt eine Art Lockdown für Ungeimpfte, die nur noch zu wenigen Gelegenheiten in den öffentlichen Raum dürfen. Das hat aber kaum genutzt, fünf Tage danach setzt das Land nun zur Vollbremsung an.

In Deutschland ist es im Grunde ganz ähnlich: Die deutsche Politik berät und verhandelt über einzelne Corona-Verschärfungen im Kleinklein-Modus, während sich das Virus hierzulande auch immer drastischer ausbreitet. 3G, 2G, 2G-Plus - was gilt gerade wo? Und hat man überhaupt die plötzlich wieder an einigen Orten erforderliche FFP2-Maske dabei? Die Ansage lautet lediglich: Es gibt alles Mögliche, aber keinen Lockdown für alle mehr. Das Versprechen dürfte sich nicht halten lassen, siehe Österreich.

Bemerkenswert ist, dass der Vorstoß für Lockdown und Impfpflicht von zwei Bundesländern ausging und die Regierung in Wien sich beugen musste. Das könnte doch ein Ansporn für die deutschen Länderchefs sein.