Gegner von Corona-Maßnahmen sollen Attacke auf Polizei in Österreich geplant haben

Wien. In Österreich sollen radikale Gegner der Corona-Maßnahmen Anschläge auf die Polizei geplant haben. Nach Ermittlungen der Behörden sprachen die Teilnehmer einer Telegram-Gruppe etwa über den Einsatz von Molotow-Cocktails gegen Beamte auf einer Demonstration in Wien am 15. Mai. Das berichteten die Tageszeitungen „Kurier“ und „Der Standard“.

Demnach führten das österreichische Bundesamt und mehrere Landesämter für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT und LVT) bereits am 14. Mai Razzien in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark und Vorarlberg durch und stellten unter anderem Datenträger, Waffen und Munition sicher.

In der Chatgruppe sollen die Verdächtigen darüber gesprochen haben, nach Wien zu fahren, um dort bei den Corona-Demos ihre Pläne in die Tat umzusetzen. Die Teilnehmer der Gruppe tauschten sich offenbar auch über den Bau von Splitterbomben, Molotowcocktails oder den Kauf von Waffen aus, berichten beide Zeitungen.

Innenminister Nehammer: „Paramilitärische Ausrüstung sichergestellt“

Laut Österreichs Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sei es den Ermittlungsbehörden zu verdanken, dass „diese gewaltbereiten und kriminellen Netzwerke enttarnt und nun zur Rechenschaft gezogen werden“ konnten. Nehammer sprach außerdem von „paramilitärischer Ausrüstung“, die sichergestellt wurde.

Unter anderem gehörten dazu zwei Handfeuerwaffen, eine Langwaffe, etwa 3500 Stück Munition, zwei Schwerter sowie Datenträger und auch Schutzwesten, Mehrzweckwesten, Helme und Funkgeräte.

Laut der Staatsanwaltschaft Ried seien Ermittlungen gegen „sechs bis sieben Personen“ aufgenommen worden. Wegen unzureichender Verdachtsmomente sei aber keine Untersuchungshaft angeordnet worden.