Ölexporteur Venezuela: Präsident Maduro will Beziehungen zu USA verbessern

Anzeige

Anzeige

Caracas, Venezuela. Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro hat Interesse an verbesserten Beziehungen zu den USA signalisiert. Maduro äußerte sich am Montagabend während eines Kabinettstreffens in Caracas, nachdem am Wochenende Gespräche mit US-Vertretern stattgefunden hatten. Details nannte der Präsident ebenso wenig wie zuvor eine Sprecherin des Weißen Hauses.

Maduro schien jedoch bereit zu sein, auf die Forderungen der USA einzugehen, die Verhandlungen mit seinen politischen Gegnern wieder aufzunehmen. Dieser Schritt gilt als eine Voraussetzung für die Befreiung von den US-Sanktionen, mit denen das Opec-Land seit Jahren belegt ist. Beide Seiten hätten sich geeinigt, an einer Agenda für die Zukunft zu arbeiten, sagte der Präsident. Diplomaten, Lobbyisten und Ölmanager drängen die US-Regierung seit Monaten, die bisher erfolglose Kampagne maximalen Drucks zum Sturz Maduros, die von der Regierung von US-Präsident Donald Trump ausgerufen wurde, zu überdenken.

Anzeige

Berlin am 8. März 2022: Die Preise für Super und Diesel haben in den letzten Tagen immer wieder 2,00 Euro pro Liter überstiegen. Besonders Diesel ist teurer geworden. Durch die Sanktionen für Russland und den andauernden Krieg in der Ukraine sind die Spritpreise weltweit explodiert. © Quelle: Getty Images

Venezuela ist der wichtigste Verbündete Russlands in Lateinamerika und ein führender Ölexporteur. Sein Wiedereintritt in die US-Energiemärkte könnte die Auswirkungen des Ölembargos, das die USA nach AP-Informationen gegen Russland verhängen, an den Zapfsäulen abmildern. Die Gespräche in Caracas wurden jedoch von führenden US-Senatoren der Demokraten und der Republikaner kritisiert.

Venezuela steckt seit Jahren in einer tiefen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Krise, die Kritiker auf einen Rückgang der Ölproduktion infolge der Misswirtschaft der sozialistischen Regierungen zurückführen. Die Regierung in Caracas macht vor allem die Wirtschaftssanktionen der USA verantwortlich.