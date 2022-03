Kreml betont sichere Energie-Lieferungen – und droht indirekt

ARCHIV - 28.02.2022, Mecklenburg-Vorpommern, Lubmin: Blick auf Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 1. Der Kreml hat die Rolle Russlands als zuverlässiger Öl- und Gaslieferanten betont und zugleich indirekt mit Einschränkungen gedroht. Russland sei ein „zuverlässiger Garant der Energiesicherheit“ so Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch. Mit Hinblick auf die Sanktionen gegen Russland wolle man nun jedoch die Situation neu überdenken. © Quelle: Stefan Sauer/dpa