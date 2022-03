Offener Brief von Neubauer, Rezo und Co.: Bürgerbewegung fordert Importstopp von russischem Öl und Gas

Anzeige

Anzeige

Berlin/Hannover. Angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine haben zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur, Sport, Wissenschaft und Politik die Bundesregierung und die übrigen EU-Staaten zu einem Importstopp von Öl, Gas und Kohle aus Russland aufgefordert. „Drehen Sie der russischen Führung den Geldhahn zu!“, lautet der klare Appell in einem offenen Brief der Bürgerbewegung Campact, der unter anderem von der Klimaaktivistin Luisa Neubauer, dem Youtuber Rezo und dem Wissenschaftler Eckart von Hirschhausen unterzeichnet wurde.

+++ Alle aktuellen Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine im Liveblog +++

In dem Schreiben, das direkt an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) adressiert ist, bemängeln die Unterstützerinnen und Unterstützer: Täglich würden die EU-Staaten „über 500 Millionen Euro für den Import von Öl, Gas und Kohle an die russische Führung“ zahlen – Deutschland sei dabei einer der größten Zahler. „Diese Petroeuros schwächen massiv die Wirkung der zu Recht erlassenen Sanktionen gegenüber der russischen Zentralbank.“ Der Grund: Das Finanzinstitut könne dank dieser Einnahmen den Kurs des Rubels stützen. „Wir alle finanzieren diesen Krieg.“ Dies sei „unerträglich“.

Anzeige

Entsprechend sei ein Importstopp russischer Energieträger notwendig. Die Unterzeichnenden seien sich bewusst, dass diese Sanktion „große Auswirkungen auf unsere Wirtschaft und unseren Alltag“ hätte. Aber: „All dies sollten uns unsere Freiheit, Sicherheit und das Leben der Menschen in der Ukraine wert sein.“ Weil sie sich der Bürde für einkommensschwache Haushalte seien, müsse das Einfuhrverbot „in Kombination mit einem Programm zur sozialen Abfederung der absehbaren Preissteigerungen“ einhergehen. Damit sollten die zusätzlichen Belastungen „gerecht verteilt werden“.

Anzeige

„Dieser Krieg kommt mit gigantischem Leid, und schnelles Handeln hat Kosten“

Kanzler Scholz hatte am Montag einem Importstopp von russischem Öl und Gas einen Riegel vorgeschoben und betont: „Die Versorgung Europas mit Energie für die Wärmeerzeugung, für die Mobilität, die Stromversorgung und für die Industrie kann im Moment nicht anders gesichert werden.“ Habeck sieht bei einem Verbot von Energieimporten aus Russland sogar den sozialen Frieden in Deutschland gefährdet.

Anzeige

Hauptstadt Radar Der RND-Newsletter mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Aussagen, die die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des offenen Briefs nicht durchgehen lassen wollen: „Wir lehnen es ab, Frieden gegeneinander ausgespielt zu sehen.“ Sie betonen, in der Gesellschaft gebe es eine weitverbreitete Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen und die zusätzlichen Belastungen zu schultern. Dies würden auch aktuelle Umfragen zeigen. „Dieser Krieg kommt mit gigantischem Leid, und schnelles Handeln hat Kosten“, heißt es. „Einen Teil davon wollen wir sobald wie möglich übernehmen, gerade weil wir sehen, wie schnell die Lage in der Ukraine eskaliert.“

Video Habeck zu möglicher Gasknappheit: Wir sind vorbereitet 2:10 min Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck betonte am Dienstag in Berlin, dass man darauf vorbereitet sei, wenn Putin die Importe nach Europa und nach Deutschland © Reuters

Der offene Brief wurde gleichzeitig für eine Mahnung genutzt, die Energiewende rasch voranzubringen. Der Importstopp müsse Auftakt für eine Politik sein, die Deutschland von der „Energieabhängigkeit von Despoten und Autokraten befreit und konsequent auf Erneuerbare Energien, Energieeffizienz und eine Verkehrswende setzt“. Und weiter: „Putin zeigt uns in diesem Augenblick, dass keine Demokratie wahrlich frei und sicher sein kann, solange ihre Energieversorgung von der Friedfertigkeit eines Autokraten abhängt.“

Offener Brief: Diese Personen und Organisationen haben bisher unterzeichnet

Barbara Lochbihler, Vizepräsidentin des UN-Ausschusses gegen das Verschwindenlassen (CED), Menschenrechtsexpertin

Saša Stanišić, Schriftsteller

Marina Weisband, Publizistin

Luisa Neubauer, Fridays For Future

Lena Gorelik, Autorin

Roda Verheyen, Rechtsanwältin und Richterin am Hamburgischen Verfassungsgericht

Vladimir Slivyak, Right Livelihood Award Laureate 2021, Cochair of Ecodefense

Jasmina Kuhnke, Aktivistin und Autorin

Rezo, Youtuber

Anzeige

Katharina Noccun, Netzaktivistin und Autorin

Ruprecht Polenz, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde (DGO), ehem. Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestags

PD Dr. Jörg Herrmann, Direktor, Evangelische Akademie der Nordkirche

Sasha Marianna Salzmann, Autor:in

Claudia Kemfert, Energieökonomin

Max Czollek, Autor

Antje Rávik Strubel, Schriftstellerin

Stefan Rahmstorf, Klimaforscher

Christoph Bautz, Geschäftsführender Vorstand Campact e.V.

Carolin Emcke, Publizistin

Raul Krauthausen, Menschenrechtsaktivist

Eckart von Hirschhausen, Stiftung Gesunde Erde - Gesunde Menschen

Andreas Rettig, Fußball Manager

Hannes Jaenicke, Schauspieler

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Helen Fares, Bildungsaktivistin

Esra Kücük, Allianz Kultur- und Umweltstiftung

Kübra Gümüşay, Autorin

Benjamin Friedrich, Katapult

Martin Kaiser, Geschäftsführender Vorstand Greenpeace Deutschland e.V.

Roland Hipp, Geschäftsführender Vorstand Greenpeace Deutschland e.V.

Navid Kermani, Schriftsteller

Ferda Ataman, Publizistin

Carola Rackete, Naturschutzökologin

Christian von Hirschhausen, Wirtschaftswissenschaftler

Dr. Kira Vinke, Leiterin Klima und Außenpolitik, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik

Elias Perabo, Politologe und Initiator Adopt a Revolution

Katja Riemann, Schauspielerin

Peter Lohmeyer, Schauspieler

Natascha Freundel, Journalistin

Anja Kling, Schauspielerin

Rainer Osnowski, lit.Cologne

Carla Reemtsma, Fridays for Future

Clelia Sarto, Schauspielerin

Volker Quaschning, Energiesystemforscher, Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin

Anzeige

Video Biden kündigt Einfuhrstopp von russischem Öl und Gas an 0:54 min Us-Präsident Biden kündigte einen Einfuhrstopp für russische Energieträger an. Er betonte die parteiübergreifende Unterstützung für diesen Schritt.

Pauline Brünger, Fridays for Future

Nike Lorenz, Hockeynationalspielerin

Elke Schmitter, Autorin

Benjamin Fischer, Aktivist

Marieluise Beck, Parlamentarische Staatssekretärin a.D., Direktorin Zentrum Liberale Moderne

Igor Levit, Pianist

Niklas Höhne, NewClimate Institute, Professor für Klimaschutz, Wageningen Universität

Axel Prahl, Schauspieler

Volker Beck, Tikvah Institut

Markus Beckedahl, Journalist und Netzaktivist

Ulrike Draesner, Autorin

Julia Franck, Schriftstellerin

Michael Kösling, Pfarrer

Cordula Stratmann, Komikerin

Ralf Fücks, Geschäftsführender Gesellschafter Zentrum Liberale Moderne

Jakob Blasel, Klimaaktivist

Jonas Lüscher, Schriftsteller

Carel Mohn, Chefredakteur klimafakten.de

Kerstin Müller, Staatsministerin a.D.

Rayk Anders, Journalist und Autor

Matthias Matschke, Schauspieler

Kai Niebert, Nachhaltigkeitsforscher

Karl Schlögel, Historiker

Henrike Schlottmann, Project Together

Lisa Potthoff, Schauspielerin

Katharina Wackernagel, Schauspielerin

Theresia Crone, Fridays for Future

David Wortmann, Unternehmer

Luciano Moral, Künstler

Sven Plöger, Meteorologe

Jonas Nay, Schauspieler

Hans-Josef Fell, Präsident der Energy Watch Group

Stefan Morschheuser, Investor und Unternehmer

Hedwig Richter, Hochschullehrerin

Fabian Heilemann, Unternehmer und Investor, Earlybird

Mattheus Berg, Campaigner

Heinrich Stößenreuther, Klimalobbyist

Anna Alex, Unternehmerin, Planetly

Gianni Jovanovic, Aktivist & Autor

Tanja Ferkau, Geschäftsführerin IMPCT gGmbH

Carlotta Nwajide, Nationalmannschaft Rudern

Stefan Wagner, Sports for Future

Micha Fritz, Wasseraktivist, Goldeimer

Christina Nick, Verkehrsexpertin

Julian Zuber, CEO GermanZero e.V.