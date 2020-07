Hannover: Fünfjähriges Mädchen ertrinkt in See

Tragisches Unglück: In Hannover ertrank am Freitagabend ein fünfjähriges Mädchen in einem See. Nachdem es beim Spielen im Wasser verschwand, alarmierte ein Zeuge die Polizei. Doch für das Kind kam jede Hilfe zu spät.