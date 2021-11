Oberbürgermeisterin für einen Tag: Das würde Angela Merkel alles machen

Anzeige

Berlin. Wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel für einen Tag lang Oberbürger­meisterin einer deutschen Stadt sein könnte, würde sie gern die traditionelle Amtskette zu einem besonderen Ereignis tragen. Das antwortete sie lachend auf eine Frage des Städtetagspräsidenten Burkhard Jung (SPD).

Dieser hatte Merkel bei einer Videoschalte des Deutschen Städtetags in Erfurt gefragt, was sie tun würde, wenn sie das Amt für einen Tag innehätte. Zudem würde sie alle Dezernenten der Stadt einladen und jeden von ihnen fragen, worauf er am meisten stolz und was sein größtes Problem sei. „Je nach Größe der Stadt könnte diese Besprechung etwas länger dauern“, sagte Merkel.

Berechnungen des Kämmerers

Am Nachmittag stelle sie sich einen Stadtrundgang vor und würde gern eine Schule besuchen. Am Abend hielte sie einen Ehrenamtsempfang für möglich. Was Merkel besonders interessiere, seien zudem die Berechnungsmethoden des Kämmerers der Stadt, vor allem im Vergleich mit denen des Bundes. „Ich könnte mich gut beschäftigen“, sagte Merkel.