Berlin. Mit dem Nominierungsparteitag der Demokraten und der offiziell besiegelten Präsidentschaftskandidatur Joe Bidens nimmt der US-Wahlkampf richtig Fahrt auf. Und das gilt auch für das frühere Staatsoberhaupt Barack Obama. Lange hatte er auf offene Kritik an Nachfolger Donald Trump verzichtet. Nun nicht mehr. Seine Rede wurde zur Abrechnung. Die eindrücklichsten Zitate im Überblick:

“In nun fast vier Jahren hat er kein Interesse daran gezeigt, Arbeit (Anm. d. Red.: in das Amt des Präsidenten) reinzustecken. Kein Interesse daran, Gemeinsamkeiten zu finden. Kein Interesse daran, die enorme Macht seines Amtes zu nutzen, um jemandem außer sich selbst und seinen Freunden zu helfen. Kein Interesse daran, in der Präsidentschaft mehr als eine weitere Reality-Show zu sehen, die er nutzen kann, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, nach der er sich sehnt.” (Barack Obama)

Jahrelang war Trump mit der Reality Show “The Apprentice” auf NBC zu sehen. In etlichen Staffeln wurde stets ein “Auszubildender” gesucht, der dann bei einem von Trumps Unternehmen einen Ein-Jahres-Vertrag, dotiert auf 250.000 US-Dollar, bekam. Auch wurde Trump vielfach dafür kritisiert, Familienmitglieder auf wichtigen Ämtern zu positionieren. Zudem dürfte Obama hier die massive Spaltung der US-Gesellschaft meinen, die Trump nicht zuletzt in der Rassismus-Debatte vorantrieb.

“Donald Trump ist nicht in den Job hineingewachsen, weil er es nicht kann. Und die Folgen dieses Versagens sind schwerwiegend. 170.000 Amerikaner sind tot. Millionen Jobs sind weg, während die da oben mehr denn je einnehmen. Unsere schlimmsten Impulse sind entfesselt, unser stolzes Ansehen rund um die Welt übel geschmälert - und unsere demokratischen Institutionen sind bedroht wie nie zuvor.” (Barack Obama)

Video Obama - Für Trump ist die Präsidentschaft nur eine weitere Reality-Show 1:36 min Der ehemalige US-Präsident hat seinen Amtsnachfolger in einer Rede scharf kritisiert. © RND

Obama spielt damit auf die verheerenden Folgen der Corona-Krise in den USA an. Mehr als 170.000 Amerikaner sind bereits verstorben. Die Arbeitslosenzahlen erreichten zwischenzeitlich ein Rekordniveau, auch im Juli schossen die Anträge auf Arbeitslosenhilfe massiv in die Höhe. Trump weigerte sich dagegen immer wieder, eine Maske zu tragen. Erst im Juli schwenkte er dann um. Auch drang er immer wieder darauf, die Lockerungen schnell zurückzunehmen und die Wirtschaft schnell wieder zu öffnen.

“Was ich über Joe und Kamala vor allem weiß, ist, dass ihnen jeder Amerikaner wichtig ist. Und dass ihnen diese Demokratie zutiefst wichtig ist. Sie glauben daran, dass in einer Demokratie das Recht zu wählen heilig ist. Und dass wir es den Menschen einfacher machen sollten, ihre Stimme abzugeben - und nicht schwieriger.” (Barack Obama)

An dieser Stelle greift Obama Trumps Bemühungen auf, die Briefwahl schlechtzureden. Immer wieder wetterte der US-Präsident gegen diese Abstimmungsform, die wegen der Corona-Krise deutlich öfter das Mittel der Wahl sein dürfte. Auch versuchen die Republikaner, es insbesondere schwarzen Wählern schwerer zu machen, abzustimmen. Etwa, indem in Wahlkreisen, in denen vor allem Afroamerikaner wohnen, weniger Wahllokale zur Verfügung stehen.

“Sie verstehen, dass in dieser Demokratie der Oberbefehlshaber die Männer und Frauen unseres Militärs, die bereit sind, alles zum Schutze unserer Nation zu riskieren, nicht als politische Requisite gegen friedliche Demonstranten auf unserem eigenen Boden einsetzt. Sie verstehen, dass politische Opponenten nicht “unamerikanisch” sind, nur weil sie eine andere Meinung haben; dass eine freie Presse nicht der “Feind” ist, sondern der Weg, auf dem wir unsere Amtspersonen zur Rechenschaft ziehen; dass unsere Fähigkeit, zur Lösung großer Probleme wie einer Pandemie zusammenzuarbeiten, von der Treue zu Fakten und Wissenschaft und Logik abhängt - und nicht davon, sich einfach Sachen auszudenken.” (Barack Obama)

In diesem Teil seiner Rede spricht Obama gleich mehrere Dinge an. Zum einen, dass Trump im Zuge der Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt entgegen aller Kritik Bundeskräfte in US-Städte schickte. So zum Beispiel nach Portland. Viele warfen ihm vor, die teilweisen Ausschreitungen damit noch zu befeuern. Auch dürfte Obama damit Trumps wiederholte harsche Kritik gegenüber der Presse meinen. Zudem ist der US-Präsident immer wieder mit Lügen aufgefallen. Gerade in der Corona-Krise missachtete er Wissenschaft und Fakten und gab falsche Tipps zum Schutz gegen das Virus.

“Lasst nicht zu, dass sie Euch Eure Demokratie wegnehmen. Macht gleich jetzt einen Plan, wie Ihr Euch engagieren werdet und wählt. Macht es so frühzeitig wie Ihr könnt und sagt Familie und Freunden, wie sie abstimmen können.” (Barack Obama)

Mehrmals hatte Trump in Frage gestellt, ob er eine Wahlniederlage überhaupt anerkennen würde. Zudem dachte er zwischenzeitlich sogar öffentlich darüber nach, die Wahl im November zu verschieben.