OB Wahl Hannover: Belit Onays Wahlsieg ist, als habe jemand ein Fenster aufgemacht

Die Grünen bekamen sich am Sonntag überhaupt nicht mehr ein vor Freude. Ihr Vorsitzender Robert Habeck war eigens aus Berlin angereist, um einen Sieger zu feiern: Belit Onay, Mitglied der Partei, Sohn türkischer Einwanderer und künftiger Oberbürgermeister von Hannover. Die Grünen feierten nicht allein.

Klar, zunächst zahlt der Triumph auf das Konto der Ökopartei ein. Sie hat bei der zurückliegenden Landtagswahl in Thüringen auf niedrigem Niveau noch einmal schlechter abgeschnitten als 2014 und blieb auch bei den vorangegangenen Urnengängen in Brandenburg und Sachsen hinter den Erwartungen zurück. In einer deutschen Groß- und Landeshauptstadt nun den Regenten zu stellen, das ist selbst für die generell mittlerweile eher erfolgsverwöhnten Grünen noch etwas Besonderes. Überdies verstärkt es den herrschenden Eindruck, dass sie im Begriff sind, die Sozialdemokraten als führende Mitte-links-Partei abzulösen. Immerhin gilt die Stadt an der Leine als klassisches SPD-Terrain.

Freude bei der Türkischen Gemeinde

Über das Ergebnis der Stichwahl gefreut hat sich freilich auch die Türkische Gemeinde in Deutschland – und mit ihr zahllose Migranten oder Menschen mit dem berühmten Migrationshintergrund. Denn sie leiden natürlich unter dem Erstarken der AfD, sowohl atmosphärisch als auch faktisch. Schließlich wird Zuwanderung hierzulande nur noch problematisiert.

Die damit verbundenen Chancen oder der ganz normale Alltag mit Licht und Schatten tauchen kaum noch auf. Sogar die Grünen selbst verhalten sich da längst ziemlich defensiv. So drohen Zuwanderer noch mehr an den Rand zu geraten als sonst ohnehin oft.

Die Wahl Belit Onays wirkt, als habe jemand ein Fenster geöffnet, durch das nun frische Luft hereinströmt. Sie setzt ein positives Zeichen. Dieses Zeichen weist über die Grünen weit hinaus.