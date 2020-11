„Nur ein kleiner Rat“: Dänischer Exregierungschef empfiehlt Trump ehrenvollen Abschied

Anzeige

Washington. Mit einem launig-süffisanten Tweet hat der ehemalige dänische Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump einen ehrenvollen Abschied aus dem Weißen Haus empfohlen. Rasmussen schrieb am Freitag an Trumps Twitter-Adresse gerichtet: „Nur ein kleiner Rat ... So ist die richtige Art, ein Amt nach einer Wahlniederlage ehrenvoll zu verlassen.“

Dazu veröffentlichte Rasmussen ein Foto, das ihn beim Verlassen des Parlaments in Kopenhagen zeigt, nachdem er die Amtsgeschäfte im vergangenen Jahr an seine Nachfolgerin Mette Frederiksen übergeben hatte.

Der konservativ-liberale Politiker verband seinen „kleinen Rat“ höflich mit einem „Danke für ehrliche Gespräche in den vergangenen vier Jahren“. Außerdem bat er Trump, doch weiter mit ihm in Kontakt zu bleiben.