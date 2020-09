Anzeige

Bei der Serie um illegale Datenabfragen von Polizeicomputern und rechtsextreme Drohschreiben des Absenders “NSU 2.0” ist auch der Satiriker und Fernsehmoderator Jan Böhmermann betroffen. Das sagte die hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) im Innenausschuss am Donnerstag in Frankfurt. Zuerst berichtete die Frankfurter Rundschau davon.

Demnach sollen am 25. Juli 2020 Böhmermanns Daten von einem Polizeicomputer in Berlin abgerufen worden sein. Anschließend wurde nach Angaben der Frankfurter Rundschau am 1. August ein Drohschreiben versendet, das seine Privatadresse enthält.

Bisher vor allem Daten von Frauen betroffen

Mehrere Politikerinnen, unter anderem die hessische Linken-Fraktionschefin Janine Wissler, die Kabarettistin Idil Baydar, die Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz und die Journalistin Hengameh Yaghoobifarah erhielten die Drohschreiben. Zuvor waren ihre Daten von Polizeicomputern in Frankfurt und Wiesbaden, Berlin und Hamburger illegal abgerufen worden.