NRW-Wahl skurril: Drei Geschwister, drei Parteien - und der Kampf um eine Stadt

Telgte. Die Wolterings aus der Kleinstadt Telgte bei Münster sind eine besonders politische Familie. Gleich drei Geschwister treten zur Kommunalwahl am Sonntag in Nordrhein-Westfalen an. Das Skurrile an der Sache: Ulla (59 Jahre alt) kandidiert für die SPD, Udo (64) für die Grünen und Rainer Woltering (63) für die FDP. Ulla und Rainer treten sogar im selben Wahlkreis an, Udo in der Altstadt. Alle drei wollen in den Stadtrat.

Udo, der bei der letzten Wahl per Direktmandat einzog, ist schon seit 1984 bei den Grünen. “Ich bin aus meiner Verbundenheit zum Naturschutz und als studierter Landschaftsplaner in die Partei eingetreten”, erklärt er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Seine Aufgaben liegen in der Stadtentwicklung und logischerweise im Umweltschutz. Im Hauptberuf arbeitet er im Bereich Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur.

“Demokratie stärken”

Sein jüngerer Bruder Rainer führt den Gartenbaubetrieb der Familie in zweiter Generation – ist dementsprechend Gartenbautechniker und Gärtnermeister. Und, als Selbstständiger: in der FDP. “In der Politik engagiere ich mich, weil ich mich gerne mit sozialen Fragen und wirtschaftlichen Entwicklungen auseinandersetze”, sagt er. In seinem Betrieb arbeiten genau deshalb auch Menschen mit Unterstützungsbedarf und für seine Partei sitzt er auch im Sozialausschuss von Telgte.

Ulla Woltering, die dritte im Bunde, ist seit 1993 Sozialdemokratin, “um ein Zeichen für die Stärkung der Demokratie zu setzen”, wie sie selbst sagt. Damals habe sie der Mordanschlag, der in Solingen damals fünf türkische Mädchen und junge Frauen das Leben kostete, dazu bewegt, in die Politik zu gehen. 2013 kandidierte sie sogar als Bürgermeisterin in Ahlen, unterlag aber einem parteilosen Gegenkandidaten. Auch sie ist vor allem in der Sozialpolitik tätig. In Ahlen leitet sie den Fachbereich für Jugend, Soziales und Integration.

Politische Diskussionen führt die Familie gerne und rege. Ihre Gesprächskultur sei zwar sachlich, aber auch leidenschaftlich, erzählen sie. “Wir reden immer gern über Lokal- und Parteipolitik – mit all ihren Finessen und Fallstricken”, sagt Ulla. Und Udo ergänzt: “Außerdem hat jeder so seine Anekdoten aus dem Parteiinneren beizutragen.” - “Aber an manchen Themen entbrennen auch heftige Diskussionen, zum Beispiel an der Aufgabe des Kindergartens in der Altstadt vor einigen Jahren”, gibt Rainer zu.

Gemeinsames Ziel trotz verschiedener Parteien

Die Wolterings einen aber vor allem auch gemeinsame Ziele. “Wir sind gegen den Ausbau der B51”, erklärt Udo. Besonders aktiv ist in der Hinsicht Rainer, der sich in einer Bürgerinitiative gegen das Bauvorhaben engagiert.

Udo legt seinen Schwerpunkt “auf die Bewahrung der historischen Altstadt und der Entwicklung Telgtes zur klimaneutralen Kommune”. Zudem ist ihm sehr wichtig, die Idee eines gemeinsamen Europas vor Ort umzusetzen. Ullas Herz schlägt für Weiterentwicklung und Fortschritt. Mobilität, Digitalisierung und moderne Konzepte für Arbeit und Verkehr sind ihre Themen. “Dafür möchte ich gerechte und sozial ausgewogene Rahmenbedingungen schaffen”, sagt sie.

Ihre unterschiedliche Parteizugehörigkeit sei zum Problem für den familiären Frieden geworden, sagt Ulla: “Im Gegenteil, wir können parteiübergreifend Prozesse und Entscheidungen beeinflussen – zum Beispiel zur Krankenhausversorgung und eben beim Ausbau der B51.” Vor allem aber zeigen sich die Vorteile ganz praktisch - etwa mit der wahrscheinlich einzigen Ampel-Koalitions, die bereits im Wahlkampf besteht: Die Geschwister helfen sich gegenseitig sogar beim Aufhängen der verschiedenen Wahlplakate.