NRW SPD-Chef greift „Teilzeit-Ministerpräsidenten“ Laschet an: Wird Aufgaben in NRW nicht gerecht

Hannover. Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen, Wiederaufbau zerstörter Regionen und der Kampf gegen das Coronavirus: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) muss derzeit viele Herausforderungen in seinem Bundesland anpacken. Gleichzeitig ist er als Kanzlerkandidat der Union im Wahlkampfmodus. Den für gestern angesetzten Start der Wahlkampftour hat die Union inzwischen verschoben. Doch die größte Oppositionspartei in Laschets Bundesland hat genug: SPD-Fraktionsvorsitzender und Landeschef der NRW-Sozialdemokraten Thomas Kutschaty will, dass sich der „Teilzeit-Ministerpräsident“ voll und ganz den Aufgaben in NRW widmet.

„Teilzeit-Ministerpräsident“ Laschet werde Aufgaben nicht gerecht

Gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sagte Kutschaty: „Jetzt zeigt sich, dass Armin Laschet als Teilzeit-Ministerpräsident seinen Aufgaben hier im Land nicht gerecht werden kann“. Kutschaty kritisiert vor allem das Krisenmanagement Laschets in NRW, dem der Ministerpräsident nicht gewachsen sei: „Die Zerrissenheit zwischen seinen vielen Ämtern und Ambitionen ist zu einer schweren Hypothek geworden. Für ihn, aber vor allem für Nordrhein-Westfalen“, sagte er dem RND.

Vor diesen Problemen hätte die SPD von Anfang an gewarnt und habe Laschet schon früh deutlich gemacht, dass die Kandidatur als Spitzenkandidat der Union nicht mit dem Aufwand eines Ministerpräsidenten vereinbar sei. „Er hätte mit der Kanzlerkandidatur sein Amt als Ministerpräsident zur Verfügung stellen sollen“, kritisiert der SPD-Chef in NRW gegenüber dem RND.

Ein Rücktritt sei aber keine Lösung: „Das Land braucht jetzt einen ganzen Ministerpräsidenten mit vollem Einsatz“. Laschet solle seinen Verpflichtungen als Regierungschef voll und ganz nachkommen. Man erwarte, dass „seine Zerreißprobe nicht zur Belastung für Nordrhein-Westfalen“ werde.

Laschet sah bisher keine Probleme

Die CDU hat sich auf RND-Anfrage zunächst nicht geäußert. In der Vergangenheit hatte Laschet aber betont, dass bereits andere Ministerpräsidenten als Kanzlerkandidat angetreten seien. Als Beispiele führte er Johannes Rau und Edmund Stoiber an, die jedoch beide die Bundestagswahlen verloren hatten und als Ministerpräsident zurück in ihr Bundesland kehrten. Sollte Laschet die Bundestagswahl für sich entscheiden, muss die CDU in NRW einen Nachfolger für ihn finden.