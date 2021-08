NRW nur Vorreiter? Gesundheitsministerium und Virologen sehen frühen Schulbeginn als Infektionstreiber

Anzeige

Berlin/Hannover. In Nordrhein-Westfalen steigen die Corona-Infektionszahlen weiter sprunghaft an. Mit 103,3 meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag erstmals seit Mitte Mai wieder einen dreistelligen Wert bei der 7-Tage-Inzidenz. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 57,2. Und auch bundesweit steht Nordrhein-Westfalen mit großem Abstand an der Spitze. Den zweithöchsten Wert weist nach Angaben des RKI Hamburg mit einer Inzidenz von 71,6 auf.

Hohe Impfquote – und trotzdem viele Infizierte

Wie ist das zu erklären? Zumal Nordrhein-Westfalen eine der höchsten Impfquoten vorzuweisen hat und mehr als elf Millionen Menschen bereits zweifach geimpft sind. „Diese Zahlen sind zwar erfreulich. Der Anstieg an Infektionen zeigt jedoch, dass die derzeitige Impfquote für eine Herdenimmunität noch nicht ausreicht”, erklärte das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND).

Neben Urlaubsrückkehrern, Pendlerverkehr und einem sorgloseren Umgang mit der Pandemie kommen viele Gründe für die hohen Infektionszahlen in Frage. Für das Gesundheitsministerium ist der Anstieg aber nicht auf einen Faktor alleine zurückzuführen. Es könne jedoch davon ausgegangen werden, dass die zeitigen Sommerferien (5. Juli bis 18. August), die in Nordrhein-Westfalen früher als in anderen bevölkerungsreichen Bundesländern angefangen haben, ihren Teil zum frühen Anstieg der Corona-Zahlen beigetragen haben.

Auch andere Bundesländer müssen sich auf Anstieg einstellen

Für den Virologen Hendrik Streeck stellt die Situation in Nordrhein-Westfalen keine Überraschung dar. „Es steht außer Frage, dass die Melde-Inzidenzen nach den Schulferien, aber vor allem im Herbst und Winter ansteigen werden – und zwar deutschlandweit”, sagte er dem RND. Andere Bundesländer müssen sich demnach ebenfalls auf steigende Infektionszahlen einstellen.

Der Bonner Virologe Prof. Hendrik Streeck warnt vor hohen Corona-Infektionszahlen und einer vierten Pandemie-Welle im Herbst: "Wir sollten uns auf einen starken Anstieg vorbereiten." © Quelle: Johann Saba/Johann Saba/obs

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach kritisiert, dass Nordrhein-Westfalen die ansteckende Delta-Variante unterschätzt habe. „Die Corona-Regeln wurden in Nordrhein-Westfalen sehr früh gelockert. Die Landesregierung hat signalisiert, dass die gefährlichen Krankheitsverläufe nicht mehr zu befürchten seien”, sagte er dem RND. Außerdem sei die Einhaltung der bestehenden Regeln kaum kontrolliert worden.

Vor allem Städte sind betroffen

Auffallend ist, dass die Corona-Zahlen in großen Städten wie Köln, Düsseldorf oder Dortmund besonders hoch sind. Das Gesundheitsministerium sieht darin jedoch kein spezifisches Merkmal von Nordrhein-Westfalen, vielmehr sei diese Entwicklung auch in anderen städtischen Ballungsräumen wie Hamburg oder Berlin zu beobachten.

Gesundheitsminister sieht Schlüssel in Impfungen

Am stärksten steigen die Infektionen momentan zudem unter jungen Menschen. Einen Trend wolle man daraus aber nicht ableiten. „Wie in der gesamten Pandemie ist die Häufigkeit der Kontakte entscheidend für das Infektionsgeschehen”, so das Gesundheitsministerium.

Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Lauermann appelliert angesichts der aktuellen Situation in seinem Bundesland an die Bevölkerung: „Gerade vor dem Hintergrund der ansteigenden Inzidenzen heißt das Gebot der Stunde: Impfen, impfen, impfen! Wer sich impfen lässt, schützt nicht nur sich, sondern auch seine Mitmenschen. Im Kampf gegen das Coronavirus und mit Blick auf den Herbst ist das immens wichtig.”