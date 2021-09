NRW schafft Maskenpflicht im Freien ab

Anzeige

Düsseldorf. In Nordrhein-Westfalen tritt am Freitag eine neue Corona-Schutzverordnung in Kraft. Sie sieht unter anderem den Wegfall der Maskenpflicht im Freien und Erleichterungen für Gastronomen und Veranstalter vor, wie das NRW-Gesundheitsministerium am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Die aktuellen Infektionszahlen und der Fortschritt bei den Impfungen ermöglichten „weitere Schritte in Richtung Normalität“, erklärte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU).

Die neuen Regeln sehen vor, dass zum Beispiel in Warteschlangen, an Kassenbereichen sowie bei Freiluftveranstaltungen mit mehr als 2.500 Besuchern keine Masken mehr getragen werden müssen. Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes werde aber weiterhin „dringend empfohlen“, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann, typischerweise sei das besonders in Warteschlangen und Anstellbereichen der Fall, teilte das Ministerium mit.

Bei Großveranstaltungen wie Konzerten, Musikfestivals oder Sportereignissen entfällt den Angaben zufolge die absolute Obergrenze von 25.000 Zuschauern vollständig. Finden die Events im Freien statt, können künftig alle Sitzplätze belegt werden, wenn Veranstalter sicherstellen, dass außerhalb der Plätze Masken getragen werden.

Außerdem können nicht immunisierte Personen künftig auch einen höchstens sechs Stunden alten Schnelltest vorlegen, wenn sie zum Beispiel eine Diskothek besuchen wollen - bisher war dort ein PCR-Test Voraussetzung für den Zugang. Auch bei Chorproben genügt künftig ein solcher Schnelltest als Bedingung für den Wegfall der Maskenpflicht, wie es hieß. In der Innengastronomie werden besondere Abstände oder Trennwände zwischen den Tischen nunmehr lediglich empfohlen - außerhalb der festen Sitz- oder Stehplätze gelte die Maskenpflicht jedoch fort.

Gesundheitsminister Laumann appellierte an die Bürgerinnen und Bürger, „mit den wiedergewonnenen Freiheiten nach wie vor verantwortungsvoll umzugehen“. Die Pandemie sei noch nicht vorbei, man werde die weitere Entwicklung sehr genau beobachten müssen, so Laumann

Wichtig bleibe es, die Impfkampagne voranzutreiben, erklärte das Ministerium. In NRW seien bereits über 40 Prozent der Kinder und Jugendlichen von 12 bis 17 Jahren vollständig geimpft, für die Gesamtbevölkerung liege dieser Wert bei über 67 Prozent. Das Beibehalten wichtiger Hygienestandards und die „konsequente Anwendung“ der 3G-Regeln bleibe von Bedeutung.