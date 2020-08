Anzeige

Berlin. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist bei einer Wahlkampfveranstaltung in Bergisch Gladbach in Nordrhein-Westfalen von Gegnern der Corona-Maßnahmen beleidigt und bespuckt worden. Wie die “Rheinische Post” berichtet, bestätigte der CDU-Politiker der Zeitung den Vorfall.

Laut der Zeitung hätten auf Spahn nach Verlassen des Veranstaltungssaals aufgebrachte Demonstranten gewartet. In einem Youtube-Video sei zu sehen, wie Spahn auf die Menschen zugehe, um mit ihnen zu reden. Als das nicht gelingt, habe er sich abgewendet und sei in seine Limousine gestiegen.

Der Minister will trotz des Vorfalls mit Gegnern der Corona-Maßnahmen im Dialog bleiben, wie er der Zeitung sagte. “Wir müssen das Gespräch und den Dialog mit denen suchen, die unzufrieden sind mit unserer Corona-Politik”, so Spahn. “Denn wir bleiben als Gesellschaft nur zusammen, wenn wir miteinander reden.”

Die zuständige Kreispolizei in Bergisch Gladbach machte am Montagmorgen zunächst keine Angaben zu dem Fall, kündigte aber eine Mitteilung an.

Erst in der vergangenen Woche war Spahn bei einem Auftritt in Wuppertal gestört worden. Zwei Personen hatten am Montag laut Polizei sein Auto blockiert und seien wegen Nötigung angezeigt worden.