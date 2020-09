NRW: IS-Terroristen erkundigten sich nach Gleitschirm- und Drachenflügen

Anzeige

Anzeige

Düsseldorf. Eine Terrorzelle des sogenannten Islamischen Staats in Nordrhein-Westfalen hat sich laut Bundesanwaltschaft in Flugschulen nach Gleitschirm- und Drachenflügen erkundigt. Die terrorverdächtigen Tadschiken hätten sich auch mit Drohnen und Bombenbau beschäftigt, sagten Vertreter der Behörde am Dienstag im Hochsicherheitstrakt des Düsseldorfer Oberlandesgerichts.

Blick auf den Hochsicherheitstrakt des Oberlandesgerichts. Ein mutmaßlicher IS-Terrorist aus Wuppertal muss sich hier verantworten. Der 30-Jährige soll mit einer Terrorzelle tadschikischer Landsleute Mord- und Terroranschläge in Deutschland und Albanien geplant haben. © Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Vorwurf der Terrorfinanzierung

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Dort begann der erste Prozess gegen einen der mutmaßlichen IS-Terroristen der Zelle - einen 30-Jährigen aus Wuppertal. Er schwieg beim Prozessauftakt zu den Tatvorwürfen.

ZUM THEMA Norwegen: Massenmörder Breivik beantragt Freilassung

Der Angeklagte soll mit weiteren Landsleuten Mord- und Terroranschläge in Deutschland und Albanien geplant haben. Außerdem wird ihm Terrorfinanzierung vorgeworfen.