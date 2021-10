Laschet-Nachfolge: NRW-CDU wählt Hendrik Wüst zum neuen Landeschef

Anzeige

Anzeige

Bielefeld. Der nordrhein-westfälische Verkehrsminister Hendrik Wüst ist zum neuen Landeschef der CDU Nordrhein-Westfalen gewählt worden. Die mehr als 650 Delegierten auf dem Landesparteitag in Bielefeld wählten den 46-Jährigen mit 98,32 Prozent zum Nachfolger von Armin Laschet. Dieser hatte Wüst als Kandidaten selbst vorgeschlagen.

Wüst soll am kommenden Mittwoch im NRW-Landtag auch zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden. Der personelle Wechsel wird notwendig, nachdem Laschet, der in diesem Jahr als Kanzlerkandidat der Union angetreten war, sich schon vor der Bundestagswahl festgelegt hatte, auch im Falle eines Scheiterns nicht in seinen Ämtern in NRW zu bleiben. Wüst würde mindestens bis zu den Landtagswahlen am 15. Mai 2022 als Ministerpräsident regieren.

Anzeige

Wüst: CDU soll sich stärker um Alltagssorgen der Menschen kümmern

Vor seiner Wahl hatte Wüst in seiner Bewerbungsrede an die CDU appelliert, sich stärker um Alltagssorgen der Menschen zu kümmern. Die CDU werde nur Volkspartei bleiben, wenn sie klare, erkennbare Antworten darauf habe, sagte er. Diese Antworten dürften nicht „im Dickicht eines Wahlprogramms versteckt“ bleiben.

Bei der Bundestagswahl habe die CDU „querbeet“ Millionen Wähler aus der Mitte der Gesellschaft verloren, sagte Wüst. Wichtigste Aufgabe sei es, diese Mitte zurückzugewinnen - auch bei der NRW-Landtagswahl im kommenden Mai.