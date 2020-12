Notarzt und Abgeordneter Dahmen: „Unser Gesundheitssystem selbst ist krank“

Anzeige

Anzeige

Berlin. Sie sind aus dem prallen Leben eines Notarztes in Corona-Zeiten in den Bundestag gewechselt. Was war für Sie die größte Veränderung?

Die habe ich direkt am ersten Tag erfahren. Es war der Tag, an dem das Infektionsschutzgesetz im Bundestag verabschiedet wurde und es die Demonstrationen gab. Vor dem Bundestag haben mir die Demonstranten mit Kopf-ab-Gesten und Vor-die-Füße-Spucken signalisiert, dass sie weder mit meiner Maske noch mit meiner Tätigkeit für das Parlament einverstanden sind. Das ist im Vergleich zu meiner früheren Rolle als Arzt ein großer Unterschied – da waren die Menschen normalerweise sehr dankbar, wenn ich zu ihnen gekommen bin. Entmutigt haben mich die Proteste nicht, im Gegenteil, aber gewöhnungsbedürftig ist meine neue Rolle schon.

Haben Sie es in dem Moment bereut, dass Sie in den Bundestag gewechselt sind?

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Nein. Mir war klar, dass es eine große Aufgabe ist und dass die aktuellen Rahmenbedingungen sie noch schwieriger machen. Aber ich glaube, dass meine Praxiserfahrung hilfreich ist. Kurzfristig in der Pandemiebekämpfung und mittelfristig in der Verbesserung unseres Gesundheitssystems. Diese Krise ist nicht nur eine epidemiologische, sondern auch eine gesellschaftliche. Die dramatische Situation in manchen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zeigt uns das.

Die Pandemie und wir In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Sind Sie froh, dass Sie den Knochenjob des Notarztes hinter sich lassen konnten, oder haben Sie ein schlechtes Gewissen den Kollegen gegenüber, die Sie zurücklassen mussten?

Mir ist es schwergefallen, denn derzeit wird jeder und jede im Rettungsdienst gebraucht. Im Kern habe ich die Entscheidung getroffen, weil ich als Bundestagsabgeordneter mit meinem Praxiswissen das konkrete und operative Krisenmanagement im Gesundheitswesen verbessern möchte. Ich schlage die Brücke zwischen Praxis und Politik.

Anzeige

Was wollen Sie konkret ändern?

Für die Bewältigung der Pandemie müssen wir die organisatorische Lücke zwischen den Gesundheitsämtern und dem Bundesgesundheitsministerium schließen. Es braucht eine Zwischenebene im Krisenmanagement, damit etwa Masken und Schnelltests dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Die Impfstrategie dürfen wir nicht nur aus der logistischen Per­spektive betrachten, sondern müssen vielmehr dafür sorgen, auch die Menschen zu überzeugen. Nach der Pandemie darf es nicht weitergehen wie vorher. Unser Gesundheitssystem selbst ist krank. Die Überlastung macht die dort arbeitenden Menschen krank. Die Überlastungssituation ist nicht der Pandemie allein geschuldet. Daran müssen wir dringend etwas ändern.

Anzeige

Was hat Ihnen der Applaus bedeutet, den die Beschäftigten im Gesundheitswesen zu Beginn der Pandemie erhalten haben?

Das Zusammenstehen der Menschen in der ersten Welle, das auch in diesem Applaus zum Ausdruck kam, war eine wichtige Geste. Darüber haben sich viele Beschäftigte im Gesundheitswesen gefreut, die sonst nicht so viel Aufmerksamkeit für ihre schwere Arbeit bekommen. Allerdings sind sie auch davon ausgegangen, dass man ihnen mit Ausstattung, Personal und Geld helfen wird, was leider nicht geschehen ist. Anders als für den Rest der Gesellschaft gab es für sie keinen Sommer der Erholung. Zu Beginn der zweiten Welle waren viele Beschäftigte im Gesundheitswesen sehr erschöpft. Der Applaus, der im Frühjahr als Rückendeckung empfunden wurde, ist inzwischen als Hohn angekommen. Das System ist total an seiner Grenze.

Wie wirkt sich das aus?

Ich habe selbst in den vergangenen Monaten Pflegeeinrichtungen räumen müssen, weil niemand mehr zur Arbeit kommen konnte. Eine Pflegekraft hat weinend bei uns angerufen und gesagt, dass sie seit 72 Stunden bei der Arbeit sei und niemand mehr zur Ablösung komme. Es kommt auch vor, dass Intensivstationen niemanden mehr aufnehmen können und Kliniken sich von der Akutversorgung abmelden müssen. Das sind Alarmsignale. Sie geben auch eine Vorahnung, wie schwierig die nächsten Wochen und Monate noch werden.

Wie groß ist bei Ihnen persönlich der Respekt vor dem Virus?

Ich habe vor dem Virus persönlich sehr großen Respekt. Ich bin Vater zweier kleiner Kinder und möchte sie aufwachsen sehen. Meine Frau arbeitet in der Geburtshilfe, wo ein Schutz vor dem Virus manchmal nur sehr schwer möglich ist. Als ich das erstmals erlebt habe, wie ein Kind nach einer Covid-19-Erkrankung reanimiert wurde, da ist es mir in die Knochen gefahren.

Was macht Ihnen besonders zu schaffen?

Wenn man einer Familie sagen muss, dass der Vater nicht mehr nach Hause kommen wird, weil er durch das Virus gestorben ist, dann steckt man das auch nach vielen Jahren Berufserfahrung nicht weg.

Anzeige

Was war für Sie der bewegendste Moment bei Ihrer Arbeit als Notarzt in diesem Jahr?

Bei einem Einsatz mussten wir alte Menschen, die in einer Pflegeeinrichtung nicht mehr versorgt werden konnten, mitten in der Nacht auf Kliniken im ganzen Stadtgebiet verteilen. Dass wir in einem Land, dem es eigentlich gut geht und das über viele Ressourcen verfügt, unsere alten Menschen an ihren eigenen Lebensorten nicht mehr versorgen können und sie aus dem Schlaf und ihrer vertrauten Umgebung reißen müssen, ist traurig. Ich habe mir die Frage gestellt: Wie gehen wir eigentlich unbenommen der Pandemie mit den Alten und Schwächsten in der Gesellschaft um?