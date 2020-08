Anzeige

Anzeige

Seoul. Nordkorea will im Januar 2021 in einem seltenen Schritt einen Kongress der regierenden kommunistischen Partei abhalten. Dort will Machthaber Kim Jong Un einen neuen, auf fünf Jahre angelegten Plan für die Entwicklung der maroden Wirtschaft bekanntgeben, wie die Staatsmedien am Donnerstag berichteten.

Bestätigt wurde das Vorhaben am Mittwoch bei einer Plenarsitzung des mächtigen Zentralkomitees der Partei. Kim räumte bei dem Treffen ökonomische Defizite ein, die von “unvorhergesehenen und unvermeidlichen Herausforderungen in verschiedenen Aspekten und der Situation in der Region rund um die koreanische Halbinsel” ausgelöst worden seien.

Zugesetzt haben der nordkoreanischen Wirtschaft aus Expertensicht vor allem die US-geführten Sanktionen und die Coronavirus-Pandemie. In dem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA wird indes die Nukleardiplomatie mit den USA nicht direkt erwähnt. Die Gespräche sind inmitten Streitigkeiten über eine von Pjöngjang gewünschte Lockerung von Sanktionen und von Washington verlangten Schritten der nuklearen Abrüstung praktisch zum Erliegen gekommen.

Nordkoreas Arbeiterpartei hatte zuletzt 2016 einen großen Kongress einberufen - es war die erste derartige Sitzung seit 36 Jahren. Auch damals legte Kim einen vorläufigen Fünf-Jahres-Entwicklungsplan vor, in dem unter anderem Ziele für eine Verbesserung der Stromversorgung und eine Verstärkung der Agrar- und Industrieproduktion formuliert wurden.