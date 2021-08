Lebensmittelknappheit in Nordkorea: Militär verteilt Reisreserven

Anzeige

Seoul. Angesichts einer von Hitze und Dürre verschlimmerten Lebensmittelknappheit werden in Nordkorea nach Informationen des südkoreanischen Geheimdienstes Reisreserven des Militärs verteilt. In einer nicht öffentlichen Sitzung eines Parlamentsausschuss habe der Geheimdienst NIS berichtet, dass für Kriegszeiten reservierte Reisvorräte an bedürftige Menschen ausgegeben werden.

Das berichtete der Abgeordnete Ha Tae Keung.

Er zitierte NIS mit den Angaben, Hitze und Dürre hätten in Nordkorea Reis und Getreide vernichtet, Nutztiere seien verendet. Vor der Ernte im Herbst erwarteten Beobachter eine weitere Verschlechterung der Lebensmittelsituation.

Eine Million Tonnen Lebensmittel fehlen

Die nordkoreanische Führung habe die Bekämpfung der Dürre zu einer „Angelegenheit der nationalen Existenz“ erklärt.

Ein anderer Abgeordneter, Kim Byung Kee, sage, der Geheimdienst habe erläutert, dass Nordkorea rund 5,5 Millionen Tonnen Lebensmittel benötige, um seine 26 Millionen Menschen zu ernähren. Gegenwärtig fehle eine Million Tonnen.