Nordkorea will intensivere Beziehungen zu China

Seoul. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un will die Beziehungen zu China „zu einem neuen strategischen Punkt wie in dieser Zeit erforderlich“ ausbauen. Kim gratulierte dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping am Donnerstag in einer Grußbotschaft zum 100-jährigen Bestehen der Kommunistischen Partei Chinas.

Die kommunistische Arbeiterpartei Nordkoreas stehe fest an der Seite der chinesischen Kommunisten, hieß es in einer Meldung der amtlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA.

Kim wurde weiter mit den Worten zitiert, „feindliche Kräfte“ versuchten in einer letzten Anstrengung mit bösartigen Verleumdungen Druck auf die chinesische KP auszuüben. Dies könne aber den Fortschritt des chinesischen Volkes nicht stoppen.

China ist der wichtigste Verbündete des international isolierten Nordkorea.