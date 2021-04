Nordkorea angeblich weiterhin coronafrei

Anzeige

Pjöngjang. Nordkorea hat nach eigenen Angaben bei Tausenden Tests seit dem vergangenen Jahr keine einzige Corona-Infektion gefunden. Der Vertreter der Weltgesundheitsorganisation in Nordkorea, Edwin Salvador, erklärte am Mittwoch, das Land habe von Beginn der Pandemie bis zum 1. April mehr als 23.000 Tests gemeldet, von denen keiner positiv ausgefallen sei. Nordkorea hält an der Aussage fest, das Coronavirus habe das Land bisher nicht erreicht. International wird das bezweifelt.

Zu Beginn der Pandemie erklärte die Regierung in Nordkorea, das Virus dürfe keinesfalls ins Land gelangen. Dies sei eine „Frage der nationalen Existenz“. Die Grenzen wurden geschlossen, Touristen nicht mehr eingelassen und Diplomaten ausgewiesen. Der Grenzverkehr ist noch immer stark eingeschränkt, Zehntausende Menschen mit Symptomen sollen unter Quarantäne stehen. WHO-Mitarbeiter haben erklärt, die Behörden in Nordkorea meldeten keine Verdachtsfälle mehr an die Behörde.

Beobachtern zufolge hat die von Pjöngjang mit der Corona-Pandemie begründete verschärfte Abschottung die Wirtschaftskrise des ohnehin isolierten Landes verschärft. Hinzu kommt die Wirkung harter US-Sanktionen. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un räumte ein, dass sein Land die bislang „schlimmste Situation“ seiner Geschichte durchmache.