Nord Stream 2 und Fall Nawalny: Angela Merkel hat noch kein abschließendes Urteil gefällt

Berlin. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat einen Stopp der umstrittenen Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 als Reaktion auf die Vergiftung des russischen Regierungskritikers Alexej Nawalny weiterhin offen gelassen. Sie habe sich noch kein abschließendes Urteil gebildet, sagte Merkel am Dienstag nach Angaben mehrerer Sitzungsteilnehmer in der ersten Sitzung der Unionsfraktion nach der Sommerpause in Berlin. Es sei zweifelsfrei erwiesen, dass Nawalny vergiftet worden sei.

Fall Nawalny: Merkel beschwört europäische Einheit

Es sei eine europäische Reaktion auf den Fall Nawalny gefragt, betonte Merkel nach weiteren Informationen von Teilnehmern. Es sei kein Angriff auf Deutschland gewesen, aber Deutschland müsse sich auch als EU-Mitgliedsstaat erklären. Man müsse allerdings auch genau hinhören, was die EU-Partner sagten, es sei eine enge Abstimmung nötig. Der nächste Schritt sei nun, dass Russland sich erkläre. Dann müsse eine gemeinsame Entscheidung der EU fallen.